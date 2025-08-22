Toro y Moi anuncia la versión acústica de su último disco

Toro y Moi anuncia Unerthed: Hole Erth Unplugged, que se lanzará el 19 de septiembre a través de Dead Oceans y es la versión acústica del que fue su interesante último disco.

El cantante vuelve a las canciones de Hole Erth adaptándolas para guitarra, piano, batería y cuerdas. La colección añade una curiosa posdata a la inesperada, inspirada y alocada transición de Hole Erth hacia el rap-rock, el hiperpop y el emo Y2K.

Hablando sobre el álbum, Chaz Bear comenta: «La idea de comenzar este proyecto surgió mientras escuchaba el disco MTV Unplugged de Nirvana. Me encanta cómo el reordenamiento sacó a la luz tantas complejidades de su composición y dio contexto a las grabaciones originales y las decisiones tomadas… La música americana siempre ha sido un tema principal en mi música. Me pregunté qué podría ser más vanguardista que el rap-rock convertido en country alternativo. Hole Erth and Unerthed estaba concebido para ser un álbum doble desde el principio, y la visión está completa. Disfruten…».

Junto al anuncio llega el primer adelanto, «CD-R (unerthed)», guiño al estilo DIY de la época formativa del artista. Esta nueva versión cambia los ritmos de trap y los compases autotuneados de sad boi del original por rasgueos suaves y florituras de lap steel, con la voz de Bear dejándose melancólica y desnuda.

Escucha ‘CD-R (unerthed)’ de Toro y Moi