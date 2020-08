Una caja recopila la discografía de Dire Straits

El 9 de octubre UMC / Virgin lanzará una caja limitada de 6 CD con todos los álbumes de estudio de Dire Straits, una banda que se extendió por todo el mundo con su sofisticado rock de guitarra.

Emergiendo en el circuito de clubes y pubs en 1977, Dire Straits fue dirigido por el carismático cantautor, productor discográfico y compositor Mark Knopfler, uno de los músicos más exitosos que el Reino Unido haya producido, y a menudo citado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. El sonido de Dire Straits definió los finales de los 70 y principios de los 80 con éxitos monstruosos como “Sultans Of Swing”, “Romeo And Juliet”, “Money For Nothing” y “Walk Of Life”.

El álbum de 1985 de Brothers In Arms, número uno mundial y doble ganador del premio Grammy, es uno de los álbumes más vendidos del mundo. Después de lanzar su último álbum “On Every Street” en el ’91, Knopfler terminó con la banda en 1995 y emprendió un nuevo camino como solista.

Contienen los álbumes Dire Straits (1978), Communiqué (1979), Making Movies (1980), Love Over Gold (1982), Brothers In Arms (1985) y On Every Street (1991).

Los álbumes se presentan en una caja con las carpetas de cada CD en estilo mini-vinilo y cada álbum incluirá un hermoso póster con la portada original (incluidas las letras y los créditos).

En la misma fecha (9 de octubre), UMC / Virgin relanzará también la popular caja agotada de vinilo de 8 LP de 2013 “Dire Straits – The Studio Albums 1978-1991”.