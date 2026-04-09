Valiente Bosque foto

Estrenamos el nuevo videoclip de Valiente Bosque

El grupo castellonense Valiente Bosque, que viene de publicar su segundo álbum en 2025, vuelve con nueva música. Su último sencillo se titula «Mr. Wonderful», y por su título ya os podéis imaginar que es una crítica ácida a esa cultura del positivismo y la felicidad autoimpuesta.

Efectivamente «Mr. Wonderful», aunque suena alegre, habla del cansancio que produce el positivismo obligatorio de hoy. Ese mundo de tazas con frases motivacionales y mensajes de «todo va a ir genial». Valiente Bosque nos invitan, por el contrario, a abrazar la verdad, las canciones tristes, los sentimientos reales. Los coros efusivos no hacen sino acentuar la fuerza del mensaje. No hay nada más real que gritar esas canciones hasta quedarnos sin voz.

Valiente Bosque Mr. Wonderful

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos el videoclip de «Mr. Wonderful», el nuevo sencillo de Valiente Bosque.

Valiente Bosque iniciarán en breve una gira que, de momento, tiene estas fechas confirmadas:

16 de mayo Zaragoza 

30 de mayo Santander

6 de junio Azuqueca de Henares + Siloé

28 de junio Benicasim

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