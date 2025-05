Varias bandas cancelan su presencia en festivales del fondo proisraelí KKR

Hace algunos días El Salto informaba de la entrada del fondo de inversión estadounidense KKR en varios festivales españoles. Estos inversores tienen presencia en sectores como la tecnología, los medios de comunicación, inmobiliario y desde hace un año, se han convertido en uno de los principales actores del ocio cultural a nivel internacional.

Y es que en 2024 KKR adquirió Superstruct Entertainment, promotora que de más de 80 festivales en todo el mundo, entre ellos algunos de los mayores eventos musicales en España:

Sónar

Elrow Ibiza

Arenal Sound

Amnesia

O Son do Camiño

Resurrection

Brunch Electronik

Elrow Town

Morriña Fest

Viña Rock

Sonórica Festival

FIB

I Love Reggaeton

Monegros

Madrid Salvaje

Brava Madrid

Caudal Fest

Interestelar

Off-Sónar

Festival de Les Arts

Love the Twenties

Love The 90s

Tsunami Xixón

Granada Sound.

La implicación de KKR como promotor en territorios ocupados por Israel, que continúa masacrando poblaciones como Gaza en un genocidio permitido por la comunidad internacional, ha generado una fuerte controversia y varias bandas están empezando a desvincularse de estos festivales. Y es que desde que el fondo controla plataformas inmobiliarias como Yad2 —propiedad de Axel Springer, grupo del que es principal inversor— la respuesta internacional desde el mundo de la música no se ha hecho esperar.

Sónar se pronuncia

El festival Sónar ha sido de los pocos festivales que ha emitido un comunicado sobre el tema:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de So?nar Festival (@sonarfestival)

«Sónar somos una plataforma que promueve la diversidad, la inclusión y respeta la libertad de expresión de sus artistas, participantes y colaboradores. El equipo de Sónar siempre hemos trabajado y trabajaremos con la premisa de favorecer el respeto por los derechos humanos universales. El festival condena firmemente todo tipo de violencia.

Desde su fundación hace más de 30 años, acogemos expresiones culturales locales y globales que tienen en Sónar su espacio natural para proyectar la voz de sus comunidades».

Por su parte, diversas bandas están empezando a desvincularse de algunos de estos eventos propiedad de KKR, principalmente artistas de de la onda de Viña Rock como Fermín Muguruza, Reincidentes, Porretas, Sons Of Aguirre, Sinkope, El Niño de la Hipoteca, Non Servium, Kaus Urbano, Los de Marras, Dakidarria, No Konforme, Free City, Kamikazes y más. Pero esto no es todo, otros como Manuka Honey, Juliana Huxtable, Animistic Beliefs & Jeisson Drenth ya han informado que no actuarán en la inminente edición del Sónar.

Seguiremos informando.