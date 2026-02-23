Viña Rock se desvincula completamente de KKR ante la pérdida de artistas

Fue en mayo de 2025 cuando El Salto informaba de la entrada del fondo de inversión estadounidense KKR en varios festivales españoles. Superstruct Entertainment, promotora que de más de 80 festivales en todo el mundo, se hacía con algunos de los eventos más importantes de España como Sónar, FIB, Viña Rock, O Son do Camiño o Resurrection.

La implicación de KKR como promotor inmobiliario en territorios ocupados por Israel, que continúa masacrando la población de Gaza en un genocidio apoyado por EEUU y permitido por la comunidad internacional, generó una fuerte controversia y como vinimos informando, un buen número de artistas empezaron a desvincularse de estos festivales. Incluso en ministro de cultura Ernest Urtasun comentó: «los fondos de inversión y de capital que»participan en la expansión de los asentamientos ilegales en Palestina no son bienvenidos en España y no son bienvenidos a la cultura española».

Como informamos, mientras que unos pocos artistas alzaba su voz, la mayoría de la industria —festivales, promotores y la gran mayoría artistas— se han refugiado en la neutralidad o el tecnicismo para mantener carteles y no perder contratos. Sin embargo artistas vinculados a Viña Rock, han confrontado mucho más que en otro tipo de carteles.

Tras el anuncio oficial del cartel de su nueva edición, un 25 % de los artistas anunciados originalmente cancelaron su participación. Como consecuencia directa de estas cancelaciones y la presión pública, el festival ha roto sus vínculos con KKR y ha regresado a una gestión independiente bajo la dirección de una empresa valenciana vinculada al certamen. Este movimiento busca restaurar la confianza de artistas y público e intentar salvar la edición de 2026, que sigue programada entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2026 en Villarrobledo (Albacete) a la espera de su cartel definitivo.

Comunicado oficial del Viña Rock

Viña Rock inicia una nueva etapa: la empresa gestora cambia de manos y recupera su plena independencia.

La empresa gestora del festival pasa a una nueva propiedad totalmente independiente tras la salida de KKR. Con esta operación, Viña Rock queda completamente desvinculado de cualquier fondo de inversión o estructura empresarial asociada, iniciando una etapa centrada exclusivamente en su identidad cultural y en su comunidad.

Esta nueva era estará liderada por un equipo con amplia experiencia, dedicado y comprometido, que asume el proyecto con un objetivo claro: devolverlo a su origen, protegerlo y reforzar su independencia. Se fortalecerá la identidad del festival, su vínculo con Villarrobledo y su compromiso cultural y social.

Viña Rock redefine su futuro hacia un modelo plenamente independiente. Las decisiones artísticas, culturales y estratégicas responderán exclusivamente a su identidad histórica, a su comunidad y a su compromiso con la música, la libertad de expresión y el respeto.

En los últimos meses, la comunidad ha expresado con claridad su voluntad de preservar los valores del festival. Esta nueva etapa recoge ese sentir y lo convierte en un compromiso firme: garantizar un Viña Rock que siga siendo un espacio de opinión, diversidad y convivencia para artistas, profesionales y público.

Una de las prioridades de esta etapa es proteger Viña Rock, garantizar su continuidad a largo plazo y velar por la seguridad de todas las personas y artistas que hacen posible este festival.

La organización confirma que la edición de este año se celebrará con total normalidad. En las próximas semanas se hará público el cartel definitivo de la edición 2026, que marcará simbólicamente el inicio de esta nueva etapa y reforzará el retorno a un modelo coherente con los valores culturales y artísticos del festival.

Aclaración:

La operación de cambio de propiedad de la empresa gestora se firmó el pasado 13 de febrero. Desde entonces, se están realizando los ceses y trámites administrativos y registrales necesarios, que requieren su propio tiempo hasta quedar reflejados en el Registro Mercantil.

En este marco, Juan Carlos Gutiérrez ha dejado de formar parte de The Music Republic, cesando como directivo y dejando de tener participación societaria en dicha compañía. La información publicada en un medio se produce mientras el proceso de formalización aún se encuentra en curso, tras haberse firmado la operación pero antes de que los cambios queden reflejados oficialmente en el registro. Nuestra voluntad era comunicar la operación una vez completados todos los pasos formales.

Orange Alive Art S.L., sociedad que ha adquirido la empresa gestora del festival, fue constituida el pasado 2 de febrero ante notario en Valencia. Es una entidad totalmente independiente, participada y dirigida en exclusiva por Juan Carlos Gutiérrez, sin vinculación accionarial ni de gestión con estructuras empresariales anteriores.

Pedimos paciencia y confianza mientras culminan los últimos trámites administrativos derivados de esta operación.