Vetusta Morla

Vetusta Morla confirma las primeras fechas de su regreso

Vetusta Morla vuelve a los escenarios en 2026 con Gira de vuelta. Canciones de ida, cuyas fechas han sido desveladas y puedes consultar al final de esta noticia.

La banda cumple con lo prometido cuando en 2024 anunciaron un parón que si todo iba bien, terminaría este año: «No habrá gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Aprovecharemos los compromisos que ya teníamos cerrados para presentarlo como se merece. Empezamos en mayo y acabamos en septiembre con las fechas que ya hay programadas y quizás algún detalle más que nos haga especial ilusión. Solo España, no habrá shows en el resto de Europa ni en América. Serán bolos muy especiales, de eso estamos seguros. Los estamos preparando a conciencia junto a una crew maravillosa que trabaja y nos protege como nadie y se ha encargado de diseñar, dar luz y color a lo que vais a ver este verano.

Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026. Hasta entonces veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras. En definitiva, vivir y disfrutar de la vida«.

Siete conciertos de Vetusta Morla

Siete serán las únicas ciudades que abrirán sus puertas a la nueva propuesta de la banda en su esperada vuelta al directo.

2 de octubre, Barcelona, Palau Sant Jordi

9 de octubre, Valencia, Roig Arena

24 octubre, Pamplona, Navarra Arena

31 octubre, Málaga, Auditorio Municipal Cortijo de Torres

07 noviembre, A Coruña, Coliseum

14 noviembre, Sevilla, Live Sur Stadium

21 noviembre, Madrid, Movistar Arena

El próximo martes de 24 de marzo a las 12.00h. se activará la preventa exclusiva para Valientes, Comunidad Vetusta Morla, un espacio de suscripción gratuita con contenido único para sus seguidores. 

El 26 de marzo a la misma hora, venta general en vetustamorla.com.

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