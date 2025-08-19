Especial: Los mejores discos del Britpop

Ahora que se cumplen tres décadas del punto álgido del Britpop y que parece revitalizado con la exitosa vuelta de Blur el pasado año y sobre todo, de Oasis en su regreso a los escenarios 15 años después marcando todos los récords, pensamos que es buen momento para no solo diseccionarlo, sino para hacer un repaso a 15 discos fundamentales que lo definen.

El Britpop fue ante todo una reacción cultural a lo que había explotado en Seattle con artistas como Nirvana o Pearl Jam, una especie de rechazo a la angustia y el pesimismo del grunge reivindicando su tradición musical y bebiendo del pop melódico de los 60 y los 70, pero también recogiendo lo sembrado por bandas de los 80 como The Smiths o siguiendo la estela que marcaron The Stone Roses, por entonces desaparecidos en combate por problemas legales.

Hoy en Conexiones MZK, nos adentraremos en el periodo de 1993 a 1997, y resumiremos en sus 15 discos más representativos lo que fue un movimiento que parecía denostado, pero que parece reverdecer. Será un ranking especial, porque no dejaremos que haya más de un disco por banda, aunque sabemos que muchos grupos que se os vienen a la cabeza tienen varios álbumes que encabezarían cualquier lista.

