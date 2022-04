Wet Leg – Wet Leg (Domino / Music As Usual)

Fue el pasado año cuando descubrimos una de las bandas más refrescantes de los últimos tiempos. Wet Leg. Ese proyecto ideado por la cantante Rhian Teasdale y la guitarrista Hester Chambers, originarias de la Isla de Wight, que irrumpían con su pop luminoso y una arrebatadora “Chaise Longue” llamada a ser uno de los nuevos himnos del momento.

Tras esa portentosa muestra de su pegada, llega un disco de debut que no hace sino constatar lo que hemos venido sospechando tras sus nada menos que seis adelantos. Notables sorpresas como “Wet Dream” , “Too Late Now” o “Ur Mum”, donde el dúo, -que se hace acompañar por Ellis Durand al bajo y Joshua Omead Mobarak a la guitarra y sintetizadores y Henry Holmes a la batería-, le canta a los amores y desamores conformando un desprejuiciado álbum que es puro disfrute. 36 minutos llenos de ganchos infalibles, melodías pegajosas, vibrantes guitarras y notables estribillos.

Queda claro que lejos de encontrarnos un disco con canciones que acompañen a un hit como “Chaise Longue”, estamos ante un conjunto fresco, coqueto y endiabladamente divertido. Uno de los trabajos más sólidos y singulares lanzados este año, en el que brillan por igual en momentos como la antes mencionada “Ur Mum”, que en ese inicio arrollador que es “Being in Love”, que nos desmontan con la deliciosa “I Don’t Wanna Go Out” donde asoman unos ecos noventeros de lo más sugerentes, y nos ponen a bailar con la enérgica “Convincing”, los tonos surferos de “Wet Dream”, el caramelo envenenado que es “Piece Of Shit” o la dulce rabia que trasmiten en “Oh No”.

Tendríamos que remontarnos a principios de siglo para encontrar un fenómeno con una ascensión tan fulgurante como la de Wet Leg. Desde la irrupción de The Strokes no habíamos visto nada parecido. Esperemos que la magia dure.

Escucha Wet Leg – Wet Leg