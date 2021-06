Tras cuatro años casi en silencio discográfico, Wolf Alice ha vuelto y lo ha hecho facturando un grandísimo álbum. Sí, podría decirse que es lo mínimo tras tanto tiempo sin saber de ellos, pero todo ese periodo ha transcurrido, por lo oído, en una maduración de su propuesta y en la elección de un camino muy definido.

Si en sus anteriores entregas existía cierto cajón de sastre estilístico, fruto de esa efervescencia casi adolescente de abrirse a experimentar con poco interés en la uniformidad, Blue Weekend nos devela a unos Wolf Alice que han señalado la vertiente más dream pop del indie como su espacio favorito en el que contar historias.

Hay una importancia en la parte musical del álbum que alude, precisamente, al dibujo de escenas tranquilas y sentidas, a veces metiéndose hasta la cocina del shoegaze (escuchen con atención, cuando lleguen al cierre, “The Beach II”), que son ideales para la narración de episodios vitales. Esta manera de transmisión, aun coqueteando con un lenguaje directo, es la clave de su último lanzamiento.

Wolf Alice, en la persona de Ellie Roswell, han logrado consolidarse como creadores de cuentos modernos. Los tres primeros temas (“The Beach”, “Delicious Things” y “Lipstick On The Glass”) son un buenísimo ejemplo casi compacto para, de manera práctica, entender mejor su propuesta. Este puede ser un factor clave también en cómo se vaya a percibir ahora a los británicos. Quitando pasajes de exhibición instrumental como “Feeling Myself”, el posicionamiento de su vocalista como auténtica protagonista en su papel de trovadora pop puede que acabe por fagocitar al resto de la banda, relegándola a acompañar magistralmente a la presencia de Roswell.

Había ya algo de esos mundos en pasajes de sus anteriores Visions Of Life y My Life Is Cool (Dirty Hit, 2017 y 2015, respectivamente), y quizá ese haya sido, precisamente, el hilo del que han tirado, y con notable acierto. Pero casi ningún asentamiento lo es de manera plena, de ahí que en “Smile” y, sobre todo, en “Playing The Greatest Hits”, dejen entrever esas influencias más punk y power pop, aunque estas parezcan más un testimonio de un sustrato que permanece ahí como un testimonio del pasado, porque tiene pinta de que Wolf Alice han dado con su futuro.

Escucha Wolf Alice – Blue Weekend