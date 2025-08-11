Wolf Alice comparten el sencillo ‘White horses’
Ya queda menos para el próximo 22 de agosto, fecha en la que se publicará The Clearing, cuarto disco de los británicos Wolf Alice, que ha sido grabado en Los Ángeles con la producción de Greg Kurstin (Adele, Ellie Goulding).
Un disco del que ya habíamos escuchado «Bloom baby bloom» y «The Sofa», y que ahora suma un tercer adelanto, «White Horses».
Un sencillo que en palabras de Joel Amey, que comparte la parte vocal con Ellie Rowsell: «Me inspiré en la idea de ‘familia elegida’. En las personas que quiero a mi alrededor. Luego, poco a poco y de forma intuitiva, las propias texturas acústicas del tema y las armonías me llevaron a componer una base rítmica con un elemento de krautrock explícito y potente (…)».
Escucha ‘White horses’ de Wolf Alice