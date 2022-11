Disfruta de un concierto completo de Wolf Alice

Wolf Alice pasaban por nuestro país la pasada semana (lee la crónica de su concierto en Madrid) para presentar las canciones de su tercer disco, Blue Weekend, publicado n 2021 a través de Dirty Hit y el primero en cuatro años.

La banda se mudó a un Airbnb en Somerset, y fue allí donde volvieron a plantearse quiénes eran juntos, lejos de los escenarios de los festivales, los autobuses de las giras, las entregas de premios y los fans. Consolidaron su amistad y se pusieron a trabajar en algunas maquetas, las cuales se convirtieron en Blue Weekend, un disco producido por Markus Dravs (Arcade Fire, Björk, Brian Eno, Florence + The Machine), que ha ayudado a la banda a perfeccionar su sonido hasta un punto aún más nítido. opta una nueva audacia y vulnerabilidad a partes iguales.

Si no pudiste asistir a su gira, el canal cultural francés ARTE acaba de sacar a la luz un concierto celebrado en París recientemente, el pasado 4 de noviembre en la Gaîté Lyrique que puedes disfrutar al completo.

Estas fueron las canciones de Wolf Alice en el ARTE Concert Festival

Smile

Formidable Cool

Delicious Things

Lipstick On The Glass

Planet Hunter

Lisbon

Safe From Heartbreak

How Can I Make It Ok

Play The Greatest Hits

Silk

Feeling Myself

No Hard Feelings

Visions Of A Life

The Last Man On Earth

Don’t Delete The Kisses

Giant Peach

Disfruta el concierto de Wolf Alice en el ARTE Concert Festival