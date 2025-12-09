Xoel López está de vuelta con la íntima ‘Sombras Chinas’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Xoel López estrena “Sombras Chinas”, primer adelanto de su próximo álbum previsto para la primavera de 2026. Una pieza que reflexiona sobre la pérdida, la identidad y la búsqueda de verdad interior.

Nacida de una etapa de depresión y del derrumbe de antiguas certezas, la canción aborda la caída como tránsito y el vacío como punto de partida, conectando con su mirada más íntima y existencial. Una canción que se abre con el coro infantil “Las Veredas”, una imagen de inocencia que contrasta con la atmósfera nostálgica construida por guitarras, armonías y percusiones características de Xoel.

Junto a él, el músico Adrián Seijas vuelve a ser pieza clave en esta nueva etapa, aportando una sensibilidad que mantiene el equilibrio entre memoria y presente. Como cuenta el propio artista: «Habla del derrumbe de las certezas, de cuándo los ídolos y las ideologías dejan de sostenerte. Dylan, Violeta o Serrat ya no están, y sólo queda escucharse a uno mismo. En el fondo, es una forma de matar al padre (en el sentido freudiano). Una manera de romper con las figuras tutelares y las voces que dictan quién deberías ser. Es el relato de una batalla interior, la de “perder para poder ganar”, la de hundirse para poder ver con claridad.

El coro de niños del inicio representa esa inocencia anterior a la caída, la voz del origen que resiste y reaparece tras el derrumbe. Es la infancia como refugio y renacimiento: la posibilidad de volver a lo esencial después de perderlo todo. Respecto al título, las Sombras Chinas fascinan y engañan a la vez. Son parte del teatro de la vida. Proyecciones que a veces confundimos con la realidad. A veces también queremos y necesitamos hacerlo pero finalmente es la verdad la que duele y salva. En ese sentido, la canción trata de dejar de vivir entre esas sombras, de apagar la linterna para mirar la oscuridad tal cual es.

Musicalmente hay referencias al contexto de mi infancia, ecos de la música que sonaba en la radio cuando era niño a mediados de los 80. Mi stranger things particular«.

Escucha ‘Sombras Chinas’ de Xoel López