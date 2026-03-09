Xoel López presenta un nuevo adelanto, ‘Campos de Castilla para siempre’

Xoel López ha presentado “Campos de Castilla para siempre”, tercer y último adelanto de su próximo disco, el decimoséptimo de su carrera, que verá la luz esta primavera a través de Esmerarte.

La canción, producida por el propio artista junto a Adrián Seijas, propone un viaje introspectivo en el que el coche se convierte en un espacio de reflexión personal. El lanzamiento llega acompañado de un visual dirigido por Pablo Hoyos.

El tema se suma a los adelantos “Cupido (Muerte al amor romántico)” y “Sombras chinas”, que formarán parte de este nuevo trabajo, sucesor de Caldo Espírito (2023). Paralelamente, el músico gallego ha confirmado varias fechas en festivales españoles como SanSan Festival, Interestelar Sevilla, Bilbao BBK Live o Sonorama Ribera, entre otros, dentro de una gira que acompañará el lanzamiento de este nuevo capítulo de una trayectoria de más de dos décadas marcada por la libertad creativa y el carácter autobiográfico de sus canciones.

Escucha ‘Campos de Castilla para siempre’

Próximos conciertos de Xoel López

03/04/2026 — SanSan Festival, Benicàssim

11/04/2026 — Jaleo!, Santiago de Compostela

15/05/2026 — 16/05/2026 — Interestelar, Sevilla

22/05/2026 — 23/05/2026 — Oh See! Festival, Málaga

29/05/2026 — 30/05/2026 — Spring Festival 2026, Alicante

13/06/2026 — Dee Fest, Dílar (Granada)

16/06/2026 — Palencia Sonora, Palencia

09/07/2026 — 11/07/2026 — BBK Live, Bilbao

11/07/2026 — PortAmérica, Portas (Pontevedra)

18/07/2026 — Belle & Sebastian + Xoel López, Valencia

25/07/2026 — Bahía Sound Day 2026, Cádiz

31/07/2026 — Santander Music, Santander

05/08/2026 — 09/08/2026 — Sonorama Ribera, Aranda de Duero

18/09/2026 — 19/09/2026 — Caudal Fest, Lugo

25/09/2026 — 26/09/2026 — Muralla Indie, Alcalá de Henares

A la venta en su web.