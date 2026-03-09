Xoel López presenta un nuevo adelanto, ‘Campos de Castilla para siempre’
Xoel López ha presentado “Campos de Castilla para siempre”, tercer y último adelanto de su próximo disco, el decimoséptimo de su carrera, que verá la luz esta primavera a través de Esmerarte.
La canción, producida por el propio artista junto a Adrián Seijas, propone un viaje introspectivo en el que el coche se convierte en un espacio de reflexión personal. El lanzamiento llega acompañado de un visual dirigido por Pablo Hoyos.
El tema se suma a los adelantos “Cupido (Muerte al amor romántico)” y “Sombras chinas”, que formarán parte de este nuevo trabajo, sucesor de Caldo Espírito (2023). Paralelamente, el músico gallego ha confirmado varias fechas en festivales españoles como SanSan Festival, Interestelar Sevilla, Bilbao BBK Live o Sonorama Ribera, entre otros, dentro de una gira que acompañará el lanzamiento de este nuevo capítulo de una trayectoria de más de dos décadas marcada por la libertad creativa y el carácter autobiográfico de sus canciones.
Escucha ‘Campos de Castilla para siempre’
Próximos conciertos de Xoel López
03/04/2026 — SanSan Festival, Benicàssim
11/04/2026 — Jaleo!, Santiago de Compostela
15/05/2026 — 16/05/2026 — Interestelar, Sevilla
22/05/2026 — 23/05/2026 — Oh See! Festival, Málaga
29/05/2026 — 30/05/2026 — Spring Festival 2026, Alicante
13/06/2026 — Dee Fest, Dílar (Granada)
16/06/2026 — Palencia Sonora, Palencia
09/07/2026 — 11/07/2026 — BBK Live, Bilbao
11/07/2026 — PortAmérica, Portas (Pontevedra)
18/07/2026 — Belle & Sebastian + Xoel López, Valencia
25/07/2026 — Bahía Sound Day 2026, Cádiz
31/07/2026 — Santander Music, Santander
05/08/2026 — 09/08/2026 — Sonorama Ribera, Aranda de Duero
18/09/2026 — 19/09/2026 — Caudal Fest, Lugo
25/09/2026 — 26/09/2026 — Muralla Indie, Alcalá de Henares
A la venta en su web.