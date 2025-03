‘9:30PM’ será el nuevo álbum de Queralt Lahoz

Queralt Lahoz anuncia su segundo trabajo, que se titulará 9:30 PM, en referencia a la hora en la que nació, y verá la luz el próximo viernes 4 de abril.

La artista de Santa Coloma de Gramanet, regresa cuatro años después de publicar Pureza, su primer disco, y dos después del EP Alto cielo. Si ya hemos escuchado canciones como «QL» y «La fe» ahora llega «YNEPN», que sigue la misma corriente narrativa: la que nos conduce a su núcleo más personal.

«YNEPN», que son las siglas de “yo no estoy pa’ nadie”, es un corte crudo de base ruda, donde la voz de Queralt sobresale entre aristas electrónicas, beats sincopados, arreglos de guitarra clásica y un final hiphopero en toda regla. De los tres adelantos, sin duda es el más aflamencado. Una forma de volver a la raíz y de demostrar que como artista siempre ha tenido un pie en la tradición y un pie en lo moderno.

Su letra, por otra parte, pone voz a la frustración que sintió de niña, de adolescente y de joven cuando le decían que con ese carácter fuerte, visceral, reivindicativo y feminista nadie la iba a aguantar. Ese pensamiento tan machista que sugiere que las mujeres deben mostrar siempre dulzura, calma, comprensión y, en última instancia, complacencia y sometimiento con respecto al hombre, a quien sí se le permite tener el carácter que quiera.

Escucha ‘YNEPN’ de Queralt Lahoz

Próximos conciertos de Queralt Lahoz

21 MARZO – ARGENTINA – Lollapalooza

23 MARZO – ARGENTINA – ArtLab, Buenos Aires

17 MAYO – BARCELONA – Festival Maleducats

23 MAYO – MÁLAGA – Festival Oh See

7 JUNIO – LANZAROTE – Sonidos Líquidos

20 JUNIO – OVIEDO – Festival Vesu

5 JULIO – MADRID – Festival Rio Babel

12 JULIO – ROTTERDAM (Países Bajos) – Festival North See Jazz

Foto Queralt Lahoz: Javi West