Queralt Lahoz presenta ‘No me salves’, que forma parte de su nuevo EP

Queralt Lahoz lanzará en primavera su nuevo EP Alto Cielo (SIL Records / Costa Futuro), que consta de cuatro capítulos que exploran las emociones de una relación intensa. El nuevo sencillo, «No me salves», es el más elaborado instrumentalmente del EP y habla sobre la ruptura de dicha relación, mientras que también transmite un mensaje de empoderamiento frente a la presión de las normas sociales.

El video musical de «No me salves» es la tercera parte de una película que acompaña todo el EP, y que traduce en imágenes la temática y emociones exploradas en cada canción.

La verdad es el nexo de unión entre todas las composiciones de Queralt Lahoz. Pero no una verdad única y axiomática, universal e indiscutible (si es que existen), sino la verdad como sinónimo de honestidad, de sinceridad y de una realidad subjetiva que nos abre la puerta a quien realmente es Queralt Lahoz. En su arte no cabe la impostura o la radiofórmula impersonal: todo empieza y termina en experiencias que ha vivido intensamente en primera persona. Lo hizo en su primer EP, 1917, en su álbum de debut, Pureza; y lo ha vuelto a hacer en su nuevo trabajo: Alto Cielo, un EP de cuatro capítulos que verá la luz esta primavera, y del que ahora desvela ‘No me salves’, el tercero, presentado como su primer adelanto.

Escucha ‘No Me Salves’ de Queralt Lahoz