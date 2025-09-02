KEXP grabará varios conciertos de bandas nacionales desde BIME Bilbao

KEXP llega a nuestro país para realizar una serie de grabaciones de conciertos con algunos de los artistas nacionales más representativos.

La emisora de radio pública independiente con sede en Seattle, reconocida mundialmente por su exquisito criterio musical y por ser una plataforma que va mucho más allá de lo que solemos entender como “radio”, destaca por unas sesiones de unos 20 ó 30 minutos en las que sus invitados despliegan su repertorio en un formato cercano, sin artificios y con una realización muy cuidada.

Pasar por KEXP significa entrar en una suerte de canon alternativo, una especie de ritual de paso para muchos artistas que buscan consolidarse en la escena independiente internacional.

KEXP en Bilbao

Ahora muchos artistas nacionales podrán contar con ese privilegio y unirse a otros como Carolina Durante, Melenas, Cariño o Hinds, que ya han pasado por sus estudios.

Del 28 al 31 de octubre en la Iglesia de La Encarnación de Bilbao acogerá los conciertos de artistas como Los Punsetes, Triángulo de Amor Bizarro, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Depresión Sonora, Merina Gris, Aiko el Grupo, la chilena Javiera Electra, Queralt Lahoz, Alcalá Norte, Rosario La Tremendita y Roy Borland.

KEXP anuncia además, un «y más» que abre la puerta a la incorporación de alguna sorpresa sin anunciar.

Más información, en su web.