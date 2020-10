A.A. Williams comparte una bonita versión del ‘Lovesong’ de The Cure

A.A. Williams regresa tras publicar su álbum de debut ‘Forever Blue‘ el pasado mes de julio en el sello Bella Union . Lo hace con una versión del clásico tema de The Cure, ‘Lovesong’ para anunciar que editará un nuevo LP con covers de los temas que interpretó desde su casa durante el confinamiento a través de las peticiones de sus fans en redes sociales. ‘Songs From Isolation’ será el título del disco que verá la luz el próximo 12 de febrero vía Bella Union.

Williams presenta una continuación de su primer álbum con una colección completa de grabaciones que incluye versiones de The Cure, Pixies, Deftones, Nick Cave, Gordon Lightfoot, Radiohead, Nine Inch Nails y más.

De su versión de The Cure Williams dice: “Lovesong fue una de las primeras canciones sugeridas por los fans para la serie Songs From Isolation, y fue una de mis favoritas para reelaborar: la original evoca sentimientos tan nostálgicos, realmente quería honrar a muchos de los elementos de ella como fuera posible. Las letras son tan hermosas y tiernas y quería iluminarlas en esta versión, así que traté de crear un fondo delicado para ellas a partir de los elementos melódicos del original de The Cure”.

Las canciones que incluirá ‘Songs From Isolation’ de A.A. Williams son:

1. Lovesong (The Cure)

2. Where Is My Mind (Pixies)

3. If You Could Read My Mind (Gordon Lightfoot)

4. Creep (Radiohead)

5. Nights In White Satin (The Moody Blues)

6. Be Quiet And Drive (Deftones)

7. Every Day Is Exactly The Same (Nine Inch Nails)

8. Into My Arms (Nick Cave)

9. Porcelina Of The Vast Oceans (Smashing Pumpkins)