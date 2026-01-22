A.A. Williams y su magnético dark folk nos visitan el próximo mes de febrero

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

A.A. Williams se ha convertido en uno de los principales baluartes de los sonidos pesados y a su vez etéreos que derivan en el denominado doomgaze. Con tan sólo dos discos propios y uno de interesantes versiones de clásicos alternativos de los 90’s, su figura se ha erigido como la de una compositora elegante, densa y sensible, capaz de seducir las almas más ansiosas de encontrar redención a través de la música.

Su gira invernal, acompañada de los interesantísimos Spotlights abriendo sus shows, tendrá tres fechas que no conviene pasar por alto.

Toma nota de las fechas de A.A. Williams

11 de febrero, Barcelona, La Nau. Entradas aquí.

12 de febrero, Madrid, Sala Villanos. Entradas aquí.

15 de febrero, Donosti, Dabadaba. Entradas aquí.