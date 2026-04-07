Aiko el Grupo

Aiko el grupo actúan en KEXP

Aiko el grupo comparten la actuación de su reciente paso por la iglesia de La Encarnación de Bilbao donde KEXP se desplazó el pasado otoño, dentro de BIME, para grabar varios de sus conciertos.

El grupo de Teresa Iñesta (guitarra y voces), Lara Miera (guitarra y voces), y Bárbara López (teclado y voces) presentaban recientemente «modo sigilo», el primer adelanto del que será su nuevo disco, un tema que mantiene esa combinación de inmediatez, melodías pegadizas y letras que, bajo una apariencia ligera, esconden bastante más carga de la que parece.

Una canción con la que abrieron su actuación en KEXP, donde también sonaron «wormz», «Me parece muy fuerte», «el aWard es para» y «No te has enterado».

Disfruta la actuación de AIKO el grupo en KEXP

Próximos conciertos

18 de abril – GIJÓN
Gijón Sound
Entradas ya a la venta

6 de junio – Barcelona
Primavera Sound
Entradas agotadas

13 de junio – Oporto
Primavera Sound
Entradas a la venta

31 de julio – Torrevieja (Alicante)
LOW Festival
Entradas a la venta

Aiko el Grupo
30 de marzo de 2026
Aiko el grupo vuelven en 'Modo sigilo'
KEXP
2 de septiembre de 2025
KEXP grabará varios conciertos de bandas nacionales desde BIME Bilbao
Aiko el Grupo
18 de febrero de 2025
Aiko El Grupo + Las Petunias (Sala But - Ochoymedio) Madrid 15/02/25
Aiko el grupo
18 de octubre de 2024
Aiko El Grupo tienen nuevo EP, 'A tomar por culo'
JJ Festival
4 de octubre de 2024
Llega el JJ Festival con Melenas, Aiko el Grupo y Pinpilinpussies
Axolotes Mexicanos
26 de abril de 2024
Axolotes Mexicanos invitan a Aiko El Grupo en 'Rosas y Espinas'
Aiko El Grupo
20 de marzo de 2024
Aiko el grupo (Sala La Paqui) Madrid 14/03/24
27 de septiembre de 2023
El festival gratuito Indyspensable vuelve con Mujeres, Hinds, Neuman, Aiko el Grupo y más
The Strokes
7 de abril de 2026
Se filtra el nuevo single de The Strokes, 'Going Shopping', y la banda lo publica
thom yorke
7 de abril de 2026
Thom Yorke comparte actuación en el Sydney Opera House
Aiko el Grupo
7 de abril de 2026
Aiko el grupo actúan en KEXP
the strokes
6 de abril de 2026
The Strokes publicarán nuevo disco este verano
Josele Santiago
6 de abril de 2026
Libro: Desde El Jergón, de Josele Santiago (Editorial Contra)
Weezer
6 de abril de 2026
Weezer están de vuelta con 'Shine Again'
Jack White
6 de abril de 2026
Jack White comparte dos nuevas canciones: 'G.O.D. and the Broken Ribs' y 'Derecho Demonico'
Lost Of The Lords
6 de abril de 2026
Lord Of The Lost actuarán en Madrid y Barcelona
Priest
6 de abril de 2026
Priest nos visitarán en mayo junto a Dead Lights
Full of Hell
6 de abril de 2026
Todo preparado para la gira de Full of Hell junto a The body
The xx
6 de abril de 2026
The xx regresaron a los escenarios por todo lo alto
Bleachers
6 de abril de 2026
'The van' es lo nuevo de Bleachers
TIENDA