Aiko el grupo actúan en KEXP

Aiko el grupo comparten la actuación de su reciente paso por la iglesia de La Encarnación de Bilbao donde KEXP se desplazó el pasado otoño, dentro de BIME, para grabar varios de sus conciertos.

El grupo de Teresa Iñesta (guitarra y voces), Lara Miera (guitarra y voces), y Bárbara López (teclado y voces) presentaban recientemente «modo sigilo», el primer adelanto del que será su nuevo disco, un tema que mantiene esa combinación de inmediatez, melodías pegadizas y letras que, bajo una apariencia ligera, esconden bastante más carga de la que parece.

Una canción con la que abrieron su actuación en KEXP, donde también sonaron «wormz», «Me parece muy fuerte», «el aWard es para» y «No te has enterado».

Disfruta la actuación de AIKO el grupo en KEXP

Próximos conciertos

18 de abril – GIJÓN

Gijón Sound

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6 de junio – Barcelona

Primavera Sound

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13 de junio – Oporto

Primavera Sound

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31 de julio – Torrevieja (Alicante)

LOW Festival

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