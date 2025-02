Aiko El Grupo + Las Petunias (Sala But – Ochoymedio) Madrid 15/02/25

Tras casi un año desde su último concierto de sala en Madrid, Aiko El Grupo regresan a But y esta vez, lo hacen con un sorprendente sold out acompañadas por Las Petunias y tras un single triple que salió el último trimestre del año pasado, A tomar por culo.

Para abrir la noche, el trío cántabro invitó a Las Petunias, que últimamente están teniendo un reconocimiento a la música que llevan haciendo desde 2021, y que toma forma en ese primer álbum lanzado a finales de 2024, Creo que soy de porcelana. Les hizo gracia en redes sociales que las llamáramos “banda de apoyo” cuando tocaron con las Hinds hace unas pocas semanas, así que podríamos reutilizar un poco esta expresión. Las Petunias son mucho más que una “banda de apoyo”, y este año tienen por delante bastantes fechas incluso fuera de Madrid, y se espera que pronto repitan un concierto suyo propio en la capital donde se formaron. De momento pudimos volver a disfrutarlas en un formato más corto, pero más que excelente, con el gran solido y despliegue que ofrece una sala como la But, donde también habían acompañado a shego en 2023.

Abrieron con uno de los singles del nuevo disco, «Avenida Andraitx», que toma el nombre de una calle de Las Rozas de Madrid. Siguieron con un repertorio donde intentaron hacer sonar todo este nuevo disco —exceptuando su balada «Egoísta», que aunque salió como single en verano no ha sonado mucho en sus conciertos—. Además de temas como «SHHH!», «Mercerías las justas», o «Ultrasur», nos regalaron un poco de nostalgia con sus canciones algo más antiguas «La cena» y «Patito», que fueron una grata sorpresa. Por desgracia quedó fuera «Si se muere tu perro», tras un sorteo en el que nos dieron a elegir entre esta, «b0mb4» y «Marcelo Criminal». Esperaremos a próximas ocasiones

Tras este inicio, Aiko el Grupo entraron en escena, precisamente alabando a Las Petunias, y haciendo un guiño a la compatibilidad entre los estilos de ambas bandas, causa de que conciertos tan bien ideados estilísticamente sean todo un éxito. Empezaron con la nueva «A la mierda», seguida por la clásica, «Ya te vale», de ese primer LP de 2020 editado por Elefant Records, Va totalmente en serio. Tras esto, el single «k pesao», del álbum que faltaba, su segundo LP Me están apuntando con un arma. Precisamente esta rueda inicial con temas de todos sus trabajos fue la prueba perfecta de que el público disfrutaba por igual los temas más antiguos como los más recientes, con gritos y pogos de gran tamaño desde el primer momento que se tocó el primer acorde de guitarra.

El concierto fue bastante largo, lo cual permitió a sus fans escuchar casi todos sus temas, dejando atrás únicamente «La Peste», del primer LP. Un regalo que no todas las veces tenemos la suerte de recibir por parte de bandas que ya tienen cierto recorrido, y que sin duda agradecemos tanto quienes ya las vimos hace varios años como quienes las acaban de conocer y tenían fichada su discografía más clásica. Cayeron infalibles como «A mí ya me iba mal de antes» —que sonó antes de lo esperado, pero emocionó a toda la audiencia—, «Arroz con Ketchup» o «Truchita (Nunca volveré!!!)».

Entre las sorpresas de la noche destacaron los nuevos visuales, inspirados por el estilo de su último single triple, además de una entrada de lo más divertida con las voces de Jesús Calleja y Elena del programa La isla de las tentaciones. Pero las colaboraciones sobre el escenario fueron las mayores sorpresas de la noche. La primera de todas, la presencia de Las Petunias, que volvían para tocar con «Es la forma que tienes de ocultar algo que hay en tu mente», colaboración que originalmente hizo la banda con Axolotes Mexicanos. Otra sorpresa, incluso para Teresa, fue cuando se subió al escenario su hermana Marina con la que comparte Repion, con quien tocaron «Sexo Fender (Cenicero)» sin que se notara un poco que estaba enferma, y además luciendo esa clásica camiseta naranja que formó parte del merchandising de Aiko en sus inicios como banda.

Cuando el concierto llegaba a su recta final, era difícil creer que finalmente fuese a terminar. Nos habíamos habituado ya al sonido implacable de Aiko el Grupo, a sus gritos que equiparan la calidad en grabación, y a los coros desesperados y emocionados del público, rodeados de un inmenso pogo que no paraba ni en las canciones más lentas como «Lovesong» o «¿Por qué no dices la verdad?». Pero en algún momento habría que poner final, y fue con ese tema de 2022 que tanto lo petó, «Niños furbito y niñas lo que sea», que al grito de “carrera lateral” hizo reventar tanto el escenario como el público de la Sala But.

Con algún festival confirmado por delante, como por ejemplo su regreso al CanelaParty este agosto, el resto de su gira todavía es un misterio, y quedan muchas fechas por confirmar, que esperamos con ansias al igual que estaremos atentos a sus próximos lanzamientos.

Foto Aiko el Grupo: Amanda D. Marcos