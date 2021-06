Alanis Morissette nos visitará el mes de noviembre

Desde 1995, Alanis Morissette ha sido una de las cantautoras-músicas más influyentes de la música contemporánea. El debut de Morissette en 1995, JAGGED LITTLE PILL, fue seguido por nueve álbumes más eclécticos y aclamados. El 5 de diciembre de 2019, JAGGED LITTLE PILL El Musical hizo su debut en Broadway en el Teatro Broadhurst de la ciudad de Nueva York.

Ahora toca celebrar los 25 años de un álbum que hizo historia, en ella Alanis interpretará por completo su icónico disco así como otros éxitos, entre los que se encuentran temas de su último trabajo, Such Pretty Forks in the Road. Un tour que llegará a España en noviembre de 2021.

Alanis Morissette nos visita acompañada por Liz Phair, con dos únicas paradas el próximo otoño: 10 de noviembre de 2021 en Barcelona (Palau Sant Jordi) y 11 de noviembre de 2021 en Madrid (WiZink Center).

Entradas a la venta: en livenation.es y Ticketmaster.es (+ Red Ticketmaster).

Política de acceso: menores de 16 años acompañados de padre/madre/tutor legal.

Recordemos “Ironic” de Alanis Morissette

Desde 1995, Alanis Morissette ha sido una de las cantantes, compositoras y artistas más influyentes de la música contemporánea. Su música profundamente expresiva y sus actuaciones han obtenido grandes elogios de la crítica y siete premios GRAMMY®. Al debut de Morissette en 1995 con Jagged Little Pill, le siguieron 9 álbumes más eclécticos y también muy aclamados. Además, la artista ha colaborado musicalmente con estrenos teatrales y ha actuado en la gran y pequeña pantalla. Al margen del entretenimiento, Alanis es una ávida defensora del empoderamiento femenino, así como del bienestar espiritual, psicológico y físico. En 2016 estrenó Conversation with Alanis Morissette, un podcast mensual en el que ofrece conversaciones con una variedad de venerados escritores, doctores, educadores y terapeutas, cubriendo así una amplia gama de temas psicosociales, que van desde la espiritualidad hasta el desarrollismo y el arte. El 5 de diciembre de 2019, el musical Jagged Little Pill hizo su debut en Broadway, en el teatro Broadhurst de Nueva York y fue nominado a 15 premios Tony. Recientemente, Alanis lanzó su noveno álbum de estudio, Such Pretty Forks In The Road, con excelentes críticas.