Alanis Morissette no era tan fiera como las Riot grrrl pero con carácter. No tan depresiva como Cobain pero con un toque de oscuridad. No tan agresiva como Courtney sobre un escenario pero con el magnetismo suficiente para atrapar todas las miradas…. En la emisión de hoy repasamos ‘Jagged Little Pill’, uno de esos discos que seguramente tienes en tu colección de clásicos de los 90.