Aldous Harding
Noticia

Aldous Harding tendrá nuevo disco en mayo

Redacción MZK

Aldous Harding publicará el próximo 8 de mayo de 2026 su quinto álbum de estudio, Train On The Island, del que ya ha adelantado el primer single, “One Stop”, que llega acompañada de un videoclip dirigido por Michelle Henning y protagonizado por la propia artista neozelandesa.

El nuevo disco, compuesto por diez canciones, ha sido coproducido junto a su habitual colaborador John Parish, conocido por su trabajo con PJ Harvey, y grabado en los Rockfield Studios, donde registró también sus anteriores trabajos Party (2017), Designer (2019) y Warm Chris (2022).

En la grabación participaron músicos como Joe Harvey-Whyte, Mali Llywelyn, Thomas Poli, Sebastian Rochford y Huw Evans.

Escucha ‘One Stop’ de Aldous Harding

