Aldous Harding – Warm Chris (4AD / Popstock!) 

Cuando Aldous Harding publicó Party (4AD, 17) –su excepcional segundo disco tras el estreno homónimo de 2014–, dejó muy claro que se trataba de una artista especial. La neozelandesa confirmaba sensaciones dos años después gracias a Designer (4AD, 19), pero es ahora cuando se destapa a conciencia como creadora arriesgada y definitivamente imaginativa dentro de los parámetros del indie-folk. Harding apuesta en firme por introducir elementos con los que enriquecer su música, experimentando con las posibilidades del asunto y hasta concretar una obra magnífica que crece exponencialmente en sucesivas escuchas.

Es así, a cada nueva pasada, como cabe apreciar los muchos detalles que engalanan el elepé, casi siempre de preferencias minimalistas pero sin duda determinantes en el aspecto global de la referencia. Las diez canciones que conforman Warm Chris (4AD, 22) se suceden en una secuencia poco menos que impecable, en la que cada pieza suma en positivo y potencia el valor del conjunto. Sucede desde la inicial “Ennui” de trazo cercano al jazz, que da paso tanto a la desprejuiciada “Tick Tock” como a esa gema que es “Fever”, un single a medio camino entre Kings Of Covenience y Neil Young. También destaca la sencillez de la propia “Warm Chris” que da título al elepé o esa bonita nana al piano que es “Bubbles”, además del acercamiento al pop con ecos a Stereolab de “Lawn”, la también brillante “Passion Babe” o la delicadísima “She’ll Be Coming Round the Mountain”. Por su parte, la experimentación de voces latente en “Leathery Whip” echa el cierre, dejando a su paso un agradable aroma retro.

Warm Chris (4AD, 22) es un disco producido por el infalible John Parish, valiente y que mezcla maneras clásicas con consecuencias contemporáneas, en una dualidad de encantador desenlace. Aldous Harding ha evolucionado desde una sencillez que aquí mantiene en el fondo, pero que en las formas resulta sutilmente complementada con trazos inéditos que resultan favorecedores. La de Lyttleton reafirma estatus entre la élite de féminas con sentimiento y talento muy por encima de la media, e incluso consigue destacar entre sus competidoras con mayor claridad que nunca, en base a la polivalencia siempre convincente y arrebatadora del presente lanzamiento.

Escucha Aldous Harding – Warm Chris