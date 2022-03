Amaia nos hace bailar con ‘Bienvenidos al Show’

Amaia Romero está de vuelta con el sucesor de Pero No Pasa Nada (2019). Cuando no sé quién soy es el nombre de su nuevo trabajo, producido junto con Alizzz, con quien ya participó en “El Encuentro”, uno de los temas de Tiene que haber algo más (2021) recoge 10 canciones que incluyen adelantos ya publicados como “Yo invito” o “Yamaguchi”; además de colaboraciones con otros artistas como Aitana en “La canción que no quiero cantarte” o Rojuu en “Quiero pero no”.

Ahora llega “Bienvenidos al Show”, tema que abrirá su esperado segundo álbum y donde habla de las contradicciones que surgen al crecer, de lo que una se puede encontrar cuando está perdida, de estar triste y a la vez de subidón.

Así lo marca la energía del tema, que comienza a piano y voz, la fórmula clásica de Amaia, pero enseguida toma protagonismo una base electrónica que va volviéndose frenética y alocada.

“Bienvenidos al show” viene acompañada de un videoclip dirigido por Pawla Casanovas, producido por Belledenuit Studio, y rodado en el Circo Histórico Raluy en Barcelona.

Escucha ‘Bienvenidos al Show’

Estas son las fechas de la gira de Amaia

DOMINGO 8 DE MAYO

DONOSTIA

Auditorio Kursaal

Entradas a la venta, aquí

DOMINGO 15 DE MAYO

ZARAGOZA

Auditorio

Entradas a la venta, aquí

JUEVES 19 DE MAYO

SEVILLA

Cartuja Center

Entradas a la venta, aquí

VIERNES 20 DE MAYO

MURCIA

Auditorio Víctor Villegas

Entradas a la venta, aquí

VIERNES 03 DE JUNIO

BARCELONA

Primavera Sound

Entradas agotadas

VIERNES 10 DE JUNIO

PORTO

NOS Primavera Sound

Entradas a la venta aquí

VIERNES 16 DE JULIO

TUDELA

Ribera Sound

Entradas a la venta aquí

VIERNES 30 DE JULIO

BENIDORM

Low Festival

Entradas a la venta aquí

12 DE AGOSTO

ARANDA DEL DUERO

Sonorama Ribera

Entradas a la venta aquí

17 DE SEPTIEMBRE

CHAPINERIA (Madrid)

Entradas a la venta aquí