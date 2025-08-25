Amplia gira de Los Pepes por nuestro país

Los Pepes, autoproclamados “los Motörhead del powerpop”, regresan a nuestro país con una amplia gira que les llevará nada menos que a once localidades entre finales de este mes y principios del siguiente.

Formados en Londres en 2013 y con una alineación internacional que abarca desde Japón hasta Brasil y Polonia, encarnan un espíritu de rock and roll sin fronteras ni fisuras. Su sonido combina la melodía del garage de los 60 con la crudeza del punk de finales de los 70 y la potencia del hardcore ochentero, creando una descarga de adrenalina que se manifiesta especialmente en sus directos.

Este abril lanzaron su sexto álbum de estudio, Out of the Void, con el que nos visitan. Tras acompañar recientemente a Danko Jones en su última gira, la banda vuelve a la península ibérica con un espectáculo marca de la casa. Todo un cóctel de power pop acelerado, para pasarlo en grande

Toma nota de la gira de Los Pepes:

VIERNES 26 SEPTIEMBRE , CABO DE GATA-ALMERIA- UFOVISION FEST

SABADO 27 SEPTIEMBRE , SAN PEDRO DE ALCANTARA -MARBELLA- SAN PEDRO ROCK FEST

DOMINGO 28 SEPTIEMBRE , MALAGA -CORE- ( ANTIGUO VELVET CLUB)

LUNES 29 SEPTIEMBRE ,MADRID -SALA EL SOL-

MARTES 30 SEPTIEMBRE, TOLEDO -SALA PICARO-

MIERCOLES 1 OCTUBRE, TERUEL -LEBOWSKY-

JUEVES 2 OCTUBRE, ZARAGOZA -LA LATA DE BOMBILLAS-

VIERNES 3 OCTUBRE , SORIA -EL CIELO GIRA-

SABADO 4 OCTUBRE, GASTEIZ -MATINEE SHOW EN HELL DORADO-

SABADO 4 OCTUBRE , BILBAO -CRAZY HORSE-

DOMINGO 5 OCTUBRE, DONOSTI (S.S.)-DABADABA-