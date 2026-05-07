Especial Degusta Fest Armilla: una segunda edición con el mejor sabor

Degusta Fest Armilla (entradas aquí)regresa los próximos 15 y 16 de mayo al polígono de Fermasa en la localidad de Armilla, próxima a Granada, tras el éxito de su primera edición, con una propuesta que va más allá de la habitual fórmula de festival: no es solo música, sino que también es gastronomía.

La segunda edición del Degusta Fest Armilla contará con las actuaciones de Primal Scream, The Charlatans con disco nuevo bajo el brazo, los irlandeses Ash y la banda californiana Redd Kross. Pero no se detiene ahí. Junto a ellos, propuestas de nivel como La M.O.D.A. y los madrileños Los Coronas, que se suman al pop-rock inconfundible de Lori Meyers hasta el intimismo de ese folk tan particular de Carlos Ares, pasando por la energía desbordante de Hinds y la elegancia sureña de Vera Fauna.

Dos días con las mejores propuestas nacionales e internacionales, acompañadas de su popular propuesta gastronómica, que este año cuenta con el gallego Pepe Solla, responsable del restaurante Casa Solla y poseedor de una estrella Michelin como embajador. La propuesta culinaria reunirá además a destacados cocineros comoIsmael Abderrahaman (Albidaya), Juan P. Ortiz (Trescero), Cristian Puebla (Garden Plaza), Carlos Ferreiro (Los Arroces de Ferreiro) y Rocío Maldonado (Wild Food), junto a la oferta internacional del Grupo Habanera99.

Un cartel que resume tres décadas de rock británico conviviendo con lo mejor del indie español actual. Leyendas que generaron movimientos compartiendo espacio con bandas que ahora están escribiendo el siguiente capítulo de la música nacional. Pero eso no es todo, porque en un panorama dominado por festivales masivos, genéricos, donde artistas de tres continentes actúan simultáneamente en escenarios paralelos el Degusta plantea una alternativa sobre cantidad, donde intimidad y comunidad ganan la partida.

Degusta Fest Armilla grupo a grupo

Los siempre polifacéticos Primal Scream

Cuando Bobby Gillespie y compañía formaron Primal Scream a mediados de los 80, nadie imaginaba que sus sucesivos cambios de dirección iban a influenciar a generaciones enteras. De la psicodelia al acid house, del rock de guitarras a la electrónica industrial, pasando por dub, soul y funk. De Screamadelica a XTRMNTR, pasando por Vanishing Point o el reciente Come Ahead, los escoceses le dan a todo y siempre salen triunfales.

La madurez de The Charlatans

La legendaria banda de Madchester The Charlatans, liderada por Tim Burgess, ha vuelto con We Are Love. Un disco que rezuma madurez y confianza, ataviado con canciones que honran su pasado sin quedarse atrapados en él.

Formados en Birminghan en 1989, fueron una de esas formaciones que tomaron parte del fenómeno Madchester, quizá unos peldaños por debajo en popularidad respecto de sus tres claras referencias, The Stone Roses, Happy Mondays e Inspiral Carpets. Posteriormente se les incluyó como parte del britpop y llegan a nuestros días como uno de los grupos de pop británico con más solera y personalidad.

The Charlatans han ido evolucionando en cada disco, pasando por diferentes etapas, pero demostrando siempre su arraigo por las canciones más melódicas, los aires sixties, la electrónica, el funk o abrazando a Dylan, a Sly & The Family Stone o The Kinks.

Ash y su powerpop norirlandés

Ash es una de las formaciones más representativas del rock alternativo británico de los noventa. Nacidos en Downpatrick, Irlanda del Norte, en 1992, el trío formado por Tim Wheeler, Mark Hamilton y Rick McMurray irrumpió en plena explosión del britpop, aunque siempre mantuvieron una identidad propia más cercana al power pop, el punk melódico y el indie rock acelerado.

Su debut 1977, publicado en 1996 cuando sus miembros apenas superaban la adolescencia, se convirtió en un disco generacional gracias a canciones como “Girl From Mars”. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Ash ha sabido sobrevivir a los cambios de la industria sin perder su relevancia.

Redd Kross: Los californianos infalibles

Redd Kross es una de las formaciones más singulares e influyentes surgidas de la escena underground de Los Ángeles a finales de los años setenta. Fundada por los hermanos Jeff y Steven McDonald cuando apenas eran adolescentes, la banda comenzó vinculada al punk hardcore californiano, aunque muy pronto desarrolló una personalidad propia basada en la mezcla de punk, power pop, glam y una obsesiva cultura pop norteamericana. Sus primeros trabajos destacaban tanto por su irreverencia como por su capacidad para combinar ruido, melodía y sentido del humor.

Durante los años noventa, Redd Kross alcanzó su etapa de mayor reconocimiento con discos como Third Eye y especialmente Phaseshifter, considerados hoy piezas de culto del rock alternativo estadounidense.

La dulce veteranía de los granadinos Lori Meyers

No es un misterio por qué Lori Meyers están en este cartel. Son de Granada. Son banda sonora de una generación. Con más de tres décadas de trayectoria, se ha ganado un lugar esencial en la historia del pop independiente español. La banda granadina ha conseguido algo raro en la música española: convertir sus canciones en himnos generacionales que la gente canta en las gradas de estadios y en las calles.

Su energía es contagiosa, su sonido es accesible sin ser simplista, sus letras hablan de lo cotidiano con precisión quirúrgica. Han llenado salas, han girado por el mundo, han influenciado a bandas más jóvenes. Y siguen tocando como si acabaran de debutar.

La magia de Carlos Ares

Nacido en 1997 junto al Atlántico, Carlos Ares es una de las voces más prometedoras del nuevo pop alternativo español. No es una estrella en formación, es un artista completamente formado que sabe exactamente qué quiere decir y cómo hacerlo.

Su sonido fusiona sensibilidad folk, vanguardia electrónica y una producción minimalista que brilla especialmente en directo.

Las internacionales Hinds

Hinds es uno de los grupos españoles con mayor proyección internacional surgidos en la última década dentro de la escena independiente. Formadas en Madrid en 2011 por Carlotta Cosials yAna Perrote, comenzaron publicando maquetas de espíritu lo-fi y rápidamente llamaron la atención de medios británicos y estadounidenses. Su mezcla de garage rock, indie pop y melodías luminosas, marcada por influencias del rock sesentero y el DIY contemporáneo, cristalizó en discos como Leave Me Alone o I Don’t Run, con los que consolidaron su reputación como una banda espontánea que ha terminado de explotar gracias a su reciente -y mejor trabajo- Viva Hinds.

Más allá de su música, Hinds son un símbolo que ha roto barreras en circuitos históricamente dominados por bandas masculinas y desarrollar una carrera internacional poco habitual para un grupo nacional cantando principalmente en inglés. Su presencia en festivales como Coachella o Glastonbury lo dice todo. Son un valor seguro.

La maravillosa peculiaridad de La M.O.D.A.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol beben del folk rock y el rock de raíz, con fuertes influencias del punk acústico y la tradición americana, incorporando instrumentos como acordeón, banjo, mandolina o saxofón. Con referentes como Chuck Ragan o The Pogues, La M.O.D.A. parecen hechos para el directo, ya que sus conciertos son toda una fiesta.

Desde discos como Nuevo Cancionero Burgalés hasta llegar a San Felices, profundizan en la memoria, el arraigo y en esos relatos compartidos que ellos convierten en himnos.

Vera Fauna y la poesía de lo cotidiano

Desde Sevilla llega Vera Fauna, una de las propuestas más atractiva de esta nueva ola andaluza que ya es tsunami imparable. Formada en 2015, la banda ha pasado de ser una propuesta local a ser referencia en toda España por esa personal capacdad de mezclar estilos sin miedo a las etiquetas.

Dieron el golpe definitivo con su último disco, Dime dónde estamos (2025), y con su estupenda mezcla influencias de rap, R&B y rock clásico, con colaboraciones de Ángeles Toledano y Noni Meyers. No se los pierdan

Los Coronas: entre el surf y lo fronterizo

Los Coronas, fundados por Fernando Pardo (Sex Museum) y David Krahe, es una formación madrileña nacida a mediados de los años noventa que se ha convertido en una de las referencias del surf rock instrumental.

Su propuesta se basa en guitarras reverberadas, ritmos marcados y una estética sonora que bebe del surf californiano de los años sesenta, pero también del spaghetti western, el garage rock y ciertas atmósferas cinematográficas. Su evolución también se entrelaza con proyectos paralelos como Arizona Baby, con quienes dieron forma a Corizonas, ampliando su espectro hacia un rock más vocal y expansivo. Su directo es arrollador.

Consulta los horarios de Degusta Fest Armilla

Abonos ya a la venta

> Ticketday General Viernes o Sábado: 66€

> Ticketday VIP Viernes o Sábado: 99€

> Ticketday General Viernes o Sábado Infantil: 10€

> Ticketday VIP Viernes o Sábado Infantil: 12€

> Abono General: 99€

> Abono VIP: 170,50€

> Abono General Infantil (de 0 a 12 años, inclusive): 15€

> Abono VIP Infantil (de 0 a 12 años, inclusive): 18€

> Abono General adquirido con el Bono Cultural Joven: 0€ (Recuerda que tienes 200€ para disfrutar de conciertos y festivales, subvencionado por el Ministerio de Cultura, si naciste en 2007 y solicitaste el Bono Cultural Joven en 2025. Toda la info aquí)

Están disponibles a través de la web oficial www.degustafestival.es y en Ticketmaster.