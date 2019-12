Ana Curra lanza nuevo EP, Huaca

Ana Curra, pianista y compositora, reina indiscutida del punk nacional, formó parte de la primera formación de Alaska y los Pegamoides antes de integrarse en Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos. Parte de ese repertorio conforma sus conciertos en la actualidad.

Ana Curra creó el primer sello independiente que hubo en España, Tres Cipreses. Tras la muerte de su compañero sentimental y creativo, Eduardo Benavente, grabó con El Ángel, miembro de Los Escaparates, Digital 21, Los Vengadores o El Último Eslabón al tiempo que empezaba su carrera en solitario. También ha colaborado con We Are Not Brothers, Narco, Munjitas del Fuzz o Andrés Ama en Estrategias de la Realida.

Ahora anuncia un nuevo EP llamado Huaca, que en quechua significa entrar en tu santuario, en tu propio estado de creación. Alude a una especie de cueva, a un refugio sacro, relacionado con lo oculto, con el origen, con lo primario.

Los temas de este nuevo EP, recién publicado en formato vinilo y digital, se alejan del clásico esquema estrofa-estribillo; lo que aquí manda es el relato. Son canciones con un esmerado desarrollo climático, de cadencia y sonoridad oscura, construidos musicalmente a partir de una base de sintetizador modular ARP 2600.

Para Ana Curra el significado de Huaca es “lugar de poder” ese sitio en estado de creación ancestral y primigenio que conecta con el origen, lo sagrado, lo oculto y lo olvidado. Esa sombra que a todos nos acompaña y a la que ella se alía en su noche para hacerle frente e iluminar su presencia.

Las fotos del disco son de Alberto García-Alix y también el diseño, junto a Frédérique Bangerter.

Los músicos que le acompañan son: César Scappa, Ángel Antonio Berdiales e Iñaki Rodríguez a las guitarras; Pilar Román Romero al bajo; Iván Santana a la batería; Andrés Ama al Arpg 2600 y Moog; y Ana Curra a los teclados y voz.

Ha cerrado el 2019 con un concierto en Berlín en la conmemoración de los 30 años de la caída del muro y diversas ciudades españolas, en estos momentos continúa su gira y próximamente estará en la Sala Moon de Valencia el 4 de Enero.

En 2020 Ana Curra estará de gira en diversos países de América Latina y en USA, en los meses de abril y septiembre respectivamente.