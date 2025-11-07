Ana Curra invita a Nueve Desconocidos a la reinterpretación de ‘Nacidos para dominar’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ana Curra (consulta nuestra reciente entrevista) continúa desvelando su proyecto La Última Cena de Parálisis Permanente con el que revisita aquel legado fundamental del post punk español junto a artistas de nuevas generaciones, tendiendo un puente entre la memoria y la actualidad, entre la oscuridad de los ochenta y la urgencia sonora del presente.

Hoy conocemos cómo suena “Nacidos para dominar”, segundo adelanto del disco y homenaje a uno de los himnos más potentes de la banda que formó junto a Eduardo Benavente. En esta ocasión, Curra une fuerzas con Ares Negrete, líder de Nueve Desconocidos, para ofrecer una interpretación del tema.

Grabado en directo durante su emblemático concierto en el Teatro Kapital de Madrid en 2014, captura la fuerza cruda y el espíritu rebelde que definieron a Parálisis Permanente, con una nueva intensidad que conecta pasado y presente.

Este segundo single sigue la estela de “Unidos”, la colaboración con Álvaro de Biznaga, y se integra en un álbum concebido como un rito de resurrección musical: trece canciones, trece duetos, trece apóstoles convocados para reinterpretar El Acto (1982).

Escucha ‘Nacidos Para Dominar’ ft. Ares de Nueve Desconocidos