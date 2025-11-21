Ana Curra publica el tercer single de su homenaje a Parálisis Permanente

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tal como te venimos contando desde hace unos meses, entrevista incluida, Ana Curra continúa con su proyecto La Última Cena de Parálisis Permanente con el que revisita el legado fundamental de una banda fundamental para entender el post punk español. Lo hace, además, junto a artistas de nuevas generaciones, tendiendo un puente entre la memoria y la actualidad, entre la oscuridad de los ochenta y la urgencia sonora del presente.

Si primero fue «Unidos», y hace un par de semanas le llegaba el turno a «Nacidos para dominar», reinterpretada junto a Nueve Desconocidos, para la tercera entrega la canción escogida es otro tema mítico: «Adictos a la lujuria». En este caso Ana Curra ha querido contar con Anxela, de la banda Bala. Un dúo con el que ya colaboró participando en dos temas de su disco Besta. Ahora Anxela devuelve la colaboración con entusiasmo, tal como cuenta ella misma. «Poder poner mi voz en ‘Adictos a la lujuria’ junto a Ana Curra ha sido un regalo enorme. Parálisis Permanente forman parte de mi vida, así que revisitar este himno de la mano de la icónica Ana ha sido un honor profundo. Sentí respeto, vértigo y gratitud a partes iguales; y también una conexión muy poderosa con la energía oscura, cruda y liberadora que siempre me inspiró esta canción. Me siento muy afortunada de haber podido ser parte de algo que admiro tanto».

El sonido de este tema ha sido extraído de la grabación de uno de los conciertos más memorables de Ana Curra: el del Teatro Kapital, en Madrid, el 9 de marzo de 2012, con el ingeniero de sonido Barry Sage. Ana estuvo acompañada por su banda, que entonces estaba formada por César Scappa (guitarra y coros), José Battaglio (guitarra y coros), Manolo Uvi (bajo y coros) y Rafa ppm Le Doc (batería).

La Última Cena de Parálisis Permanente, el disco de colaboraciones que prepara Ana Curra para honrar la memoria de la banda, será presentado y celebrado en directo, con los artistas invitados, el 23 de enero de 2026 en el Teatro Eslava de Madrid. El concierto tendrá lugar dentro del Festival Inverfest. Las entradas están disponibles en este enlace de venta anticipada.

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE ANA CURRA

– 31 de octubre – OVIEDO (Sala Gong Galaxy – AIE en Ruta). – OVIEDO (Sala Gong Galaxy – AIE en Ruta). ENTRADAS

– 1 de noviembre – PONFERRADA (Sala H – AIE en Ruta). – PONFERRADA (Sala H – AIE en Ruta). ENTRADAS

– 6 de diciembre – VALENCIA (16 Toneladas – AIE en Ruta). – VALENCIA (16 Toneladas – AIE en Ruta). ENTRADAS

– 7 de diciembre – MURCIA (Garaje Beat Club – AIE en Ruta). – MURCIA (Garaje Beat Club – AIE en Ruta). ENTRADAS

– 5 de enero – Festival Actual Logroño (Sala Fundición). – Festival Actual Logroño (Sala Fundición). ENTRADAS