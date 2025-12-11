Ana Curra presenta el último adelanto de su homenaje a Parálisis Permanente

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ana Curra acaba de presentar el último adelanto de su disco homenaje a Parálisis Permanente. Un álbum del que te venimos hablando desde hace unos meses y del que hasta ahora habíamos conocido tres canciones. La cuarta acaba de salir a la luz: se trata de «Un día en Texas» y en este caso la colaboración llega de la mano de de Anna y Skiper, de la banda Sistema de Entretenimiento. Un grupo con cuya ética y estética Ana se siente muy identificada.

«Esta colaboración con Ana Curra nos hace una especial ilusión porque su música ha estado muy presente desde nuestra adolescencia. Parálisis Permanente y otros proyectos como Kaka de Luxe o los Pegamoides han sido una influencia clara en nuestra manera de entender la música. Que esta colaboración se dé precisamente en ‘Un día en Texas’ es muy significativo para nosotras, ya que se convirtió en un himno generacional que incluso llegamos a versionar con una de nuestras bandas«, confiesa Anna por su parte.

En esta ocasión, como en otros temas del álbum, el sonido de la canción ha sido extraído de la grabación de uno de los conciertos más memorables de Ana Curra: el del Teatro Kapital, en Madrid, el 9 de marzo de 2012. El ingeniero de sonido en aquel momento fue Barry Sage, mientras que la banda que acompañaba a Ana Curra estaba formada por César Scappa (guitarra y coros), José Battaglio (guitarra y coros), Manolo Uvi (bajo y coros) y Rafa ppm Le Doc (batería).

La Última Cena de Parálisis Permanente, el disco de colaboraciones que prepara Ana Curra para honrar la memoria de la banda, será presentado y celebrado en directo, con los artistas invitados, el 23 de enero de 2026 en el Teatro Eslava de Madrid. El concierto tendrá lugar dentro del Festival Inverfest. Las entradas están disponibles en este enlace de venta anticipada.

(Foto: Alberto García – Alix)