Anna Calvi anuncia EP y lanza tema con Iggy Pop

Anna Calvi publicará el 20 de marzo su nuevo EP, Is This All There Is?, un trabajo de cuatro canciones que reúne colaboraciones de alto calibre con Iggy Pop, Laurie Anderson, Matt Berninger de The National y Perfume Genius.

Hace algunas semanas descubríamos su versión de “I See A Darkness” de Bonnie Prince Billy junto a Perfume Genius, hoy descubrimos «God’s Lonely Man”, un corte electrizante junto a Iggy Pop que funciona como monólogo interior abrasivo, sostenido por guitarras incisivas y una batería contundente.

El EP inaugura una trilogía centrada en la identidad entendida como metamorfosis, inspirada en la experiencia de la maternidad y en preguntas existenciales sobre la intimidad, la conexión y el sentido de la experiencia contemporánea. Entre sus momentos destacados figura una relectura de “Computer Love” de Kraftwerk junto a Laurie Anderson, convertida aquí en reflexión sobre la distancia emocional en la era digital. Con un enfoque narrativo heredado de su trabajo reciente en bandas sonoras, construye un paisaje sonoro cinematográfico en el que cada colaborador encarna un personaje dentro de un arco común.

Anna Calvi formará parte de la nueva edición del Deleste. junto a artistas como Primal Scream, Apparat o The Molotovs.

Escucha ‘God’s Lonely Man’ de Anna Calvi

Estas serán las canciones de ‘Is This All There Is?’ de Anna Calvi

God’s Lonely Man (feat. Iggy Pop)

I See A Darkness (feat. Perfume Genius)

Computer Love (feat. Laurie Anderson)

Is This All There Is? (feat Matt Berninger)