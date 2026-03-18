Anna Calvi lanza canción con Matt Berninger

Anna Calvi publica este viernes su nuevo EP Is This All There Is?, un trabajo que refuerza su ambición artística a través de colaboraciones de alto perfil como Laurie Anderson, Iggy Pop, Perfume Genius y Matt Berninger, líder de The National.

Como último adelanto, la artista británica comparte la canción que da título al EP, un tema interpretado junto a Berninger que subraya la intensidad vocal de Calvi en un diálogo emocional donde ambas voces se entrelazan con notable sensibilidad.

Compuesta originalmente para la película The Souvenir Part II, de Joanna Hogg, la canción permanecía inédita hasta ahora y renace en esta nueva versión como una reflexión sobre la esperanza y la incertidumbre.

“Esta canción trata sobre la valentía que se necesita para tener esperanza”, explica Calvi, quien destaca también el carácter “épico y casi antiguo” de la voz de Berninger, capaz de aportar una dimensión íntima a una pieza que gravita en torno a preguntas existenciales sin respuesta definitiva.

Escucha ‘Is This All There Is?’ de Anna Calvi ft. Matt Berninger