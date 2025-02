‘Ariel’ es el nuevo single de The Horrors

«Ariel» es el último single que se publica antes del esperado sexto álbum de estudio de The Horrors (aquí nuestro reciente especial), Night Life, que como te venimos contando se publicará el próximo 21 de marzo y ha venido anticipado por canciones como «More Than Life», «Lotus Eater» o «The Silence That Remains».

Según cuenta la banda sobre este nuevo adelanto del sucesor de V (2017): «Ariel es una canción particularmente especial y una de las favoritas del grupo. Probablemente no se parece a ninguna canción que hayamos escrito antes y marca el comienzo de un nuevo capítulo. Siempre estamos buscando explorar nuevos territorios sonoros y encontrar nuevas formas para que la banda suene diferente, eso es probablemente lo que más disfrutamos de estar en The Horrors.

Fue en gran medida una creación de estudio: hicimos una demostración con mucha distorsión en casa y comenzamos a moldearla en algo más sutil en Holy Mountain con Yves. Luego, Amelia agregó su mundo de ritmos cortados y empalmes vocales y sentí como si hubiéramos llegado a un lugar nuevo”.

«Ariel» cuenta con un vídeo dirigido por Sarah Piantadosi:

Próximos conciertos de The Horrors

Los de Faris Badwan nos visitarán en una gira que pasará por cuatro ciudades españolas, concretamente por Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid y Valencia.

3 de abril – Sala Capitol (Santiago de Compostela)

5 de abril – Paral•lel 62 (Barcelona)

6 de abril – Sala Mon (Madrid)

7 de abril – Sala Moon (Valencia)

Las entradas está disponibles en su web.

Escucha The Horrors y su constante evolución

Escúchalo en Amazon Music y Apple Podcasts.