Especial: The Horrors y su constante evolución

The Horrors cumplen 20 años de carrera con el lanzamiento de un nuevo disco, Night Life, que estará disponible el 21 marzo de 2025 a través de Fiction Records. Los de Faris Badwan están de vuelta con el sonido que les hizo grandes, aunque vuelven a dar nuevas muestras de evolución y de asimilación de nuevas influencias que se filtran en unas canciones en las que el post-punk abraza la coldwave, el kraut o los sintetizadores más machacantes.

Hoy vamos a dedicarles nuestro Conexiones MZK ya que consideramos que son una de las bandas que mejor han combatido el paso del tiempo de su generación. Ese plantel de grupos nacidos en las islas británicas a principios de los 2000, Artic Monkeys, Editors, Bloc Party, Franz Ferdinand, Foals, The Kooks, Maximo Park… o los raritos de la clase, The Horrors. Si pensamos en la gran mayoría, quizá salvo Arctic Monkeys, el resto ha entrado en barrena y son una sombra de lo que parecían iban a ser, mientras que la formación de Badwan ha sabido evolucionar y reinventarse a casa paso, dejando en este tiempo cinco discos incontestables, al que pronto sumarán un sexto.

Hoy vamos a disfrutar con las que consideramos sus canciones más representativas y te invitamos a acompañarnos si quieres recordarles, si te quedaste en algún punto de su carrera y les perdiste la pista o incluso, si no les conoces de nada. Seguro que nos lo agradeces.

Escucha The Horrors y su constante evolución

Escúchalo en Amazon Music y Apple Podcasts.

Suenan:

More Than Life

Death at the Chapel

Jack the Ripper

Sea Within a Sea

Who Can Say

Cat’s Eyes

Changing The Rain

Still Life

So Now You Know

I See You

Standoff

Machine

Something To Remember Me By

Lout

Against The Blade

The Silence That Remains

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS.