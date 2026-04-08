Sesión Vermú

Arranca el ciclo Sesión Vermú con Hinds, joseluis, Gazella y más

Sesión Vermú inaugura este sábado su edición de 2026 con una programación que se desplegará en cinco municipios de la Comunidad de Madrid, donde se celebrarán 17 conciertos gratuitos a cargo de 10 artistas.

El ciclo, impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte junto a la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, arranca el 11 de abril con una jornada destacada en Alcalá de Henares, encabezada por Hinds, que presentará su disco VIVA HINDS en el Parque O’Donnell. La jornada se completa con las actuaciones de Gazella y joseluis.

El programa se extiende durante el fin de semana a otros municipios como Manzanares El Real, Pedrezuela y Villaviciosa de Odón, con propuestas que abarcan desde la fusión de hip hop, jazz y R&B de Alberdi y Escandaloso Expósito hasta el post punk de Marban o el pop de Alavedra. Sin olvidar a Carencias Afectivas y .bd.

El domingo 12 de abril continuará la actividad con nuevas actuaciones repartidas entre Alcalá de Henares, Colmenar de Oreja, Pedrezuela y Manzanares El Real, incorporando además a Max Secreta.

Toma nota de los conciertos de este fin de semana en Sesión Vermú

 Sábado 11 de abril 

ALCALÁ DE HENARES
Parque O’Donnell
13:00h – Gazella
18:00h – joseluis
19:30h – Hinds

MANZANARES EL REAL
Plaza del Pueblo
12:30h – Alberdi
14:00h – Escandaloso Xpósito

PEDREZUELA
Plaza de la Constitución
12:30h – Marban
14:00h – Alavedra

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Plaza de la Constitución
12:30h – Carencias Afectivas
14:00h – .bd.

 Domingo 12 de abril 

ALCALÁ DE HENARES
Parque O’Donnell
12:30h – .bd.
14:00h – Marban

COLMENAR DE OREJA
Plaza Mayor
12:30h – Alavedra
14:00h – Gazella

MANZANARES EL REAL
Plaza del Pueblo
12:30h – Max Secreta
14:00h – joseluis

PEDREZUELA
Plaza de la Constitución
12:30h – Alberdi
14:00h – Escandaloso Xpósito

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