Arranca el ciclo Sesión Vermú con Hinds, joseluis, Gazella y más

Sesión Vermú inaugura este sábado su edición de 2026 con una programación que se desplegará en cinco municipios de la Comunidad de Madrid, donde se celebrarán 17 conciertos gratuitos a cargo de 10 artistas.

El ciclo, impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte junto a la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, arranca el 11 de abril con una jornada destacada en Alcalá de Henares, encabezada por Hinds, que presentará su disco VIVA HINDS en el Parque O’Donnell. La jornada se completa con las actuaciones de Gazella y joseluis.

El programa se extiende durante el fin de semana a otros municipios como Manzanares El Real, Pedrezuela y Villaviciosa de Odón, con propuestas que abarcan desde la fusión de hip hop, jazz y R&B de Alberdi y Escandaloso Expósito hasta el post punk de Marban o el pop de Alavedra. Sin olvidar a Carencias Afectivas y .bd.

El domingo 12 de abril continuará la actividad con nuevas actuaciones repartidas entre Alcalá de Henares, Colmenar de Oreja, Pedrezuela y Manzanares El Real, incorporando además a Max Secreta.

Toma nota de los conciertos de este fin de semana en Sesión Vermú

Sábado 11 de abril

ALCALÁ DE HENARES

Parque O’Donnell

13:00h – Gazella

18:00h – joseluis

19:30h – Hinds

MANZANARES EL REAL

Plaza del Pueblo

12:30h – Alberdi

14:00h – Escandaloso Xpósito

PEDREZUELA

Plaza de la Constitución

12:30h – Marban

14:00h – Alavedra

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Plaza de la Constitución

12:30h – Carencias Afectivas

14:00h – .bd.

Domingo 12 de abril

ALCALÁ DE HENARES

Parque O’Donnell

12:30h – .bd.

14:00h – Marban

COLMENAR DE OREJA

Plaza Mayor

12:30h – Alavedra

14:00h – Gazella

MANZANARES EL REAL

Plaza del Pueblo

12:30h – Max Secreta

14:00h – joseluis

PEDREZUELA

Plaza de la Constitución

12:30h – Alberdi

14:00h – Escandaloso Xpósito