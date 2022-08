Así será la banda sonora del documental de David Bowie

El próximo 16 de septiembre llega a los cines Moonage Daydream, el esperado documental oficial de David Bowie, que ha sido dirigido, escrito y producido por Brett Morgen (mejor conocido por Kurt Cobain: Montage of Heck), y cuenta con Tony Visconti como productor musical.

El film pone luz a la vida y el genio de uno de los artistas más prolíficos e influyentes de nuestro tiempo. Contada a través de reveladoras imágenes, actuaciones y grabaciones musicales sublimes, y nunca antes vistas, la odisea cinematográfica experiencial explora el viaje creativo, musical y espiritual de Bowie. La película está guiada por la propia narración del artista y es la primera película aprobada oficialmente sobre su figura.

El álbum que acompaña a Moonage Daydream presenta canciones que abarcan la carrera de David Bowie e incluye material nunca antes escuchado, mezclas únicas creadas para la película, junto a diálogos del propio músico.

Los aspectos más destacados incluyen un variado en vivo inédito de ‘The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie’ grabado en el último concierto de Ziggy Stardust en Hammersmith Odeon en 1973, con Jeff Beck en la guitarra. Otras rarezas incluyen una versión temprana del favorito de Hunky Dory ‘Quicksand’ y una versión en vivo inédita de ‘Rock ‘n’ Roll With Me’ del legendario ‘Soul Tour’ de 1974.

Escucha «Modern Love» (Moonage Daydream Mix)

Este es el contenido de la banda sonora de ‘Moonage Daydream’ de David Bowie

“Time… one of the most complex expressions…”

Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix 1)

Hallo Spaceboy (Remix Moonage Daydream Edit)

Medley: Wild Eyed Boy From Freecloud / All The Young Dudes / Oh! You Pretty Things (Live)

Life On Mars? (2016 Mix Moonage Daydream Edit)

Moonage Daydream (Live)

The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie (Live) (featuring Jeff Beck)

The Light (Excerpt)*

Warszawa (Live Moonage Daydream Edit)

Quicksand (Early Version 2021 Mix)

Medley: Future Legend / Diamonds Dogs intro / Cracked Actor

Rock ‘n’ Roll With Me (Live in Buffalo 8th November, 1974)

Aladdin Sane (Moonage Daydream Edit)

Subterraneans

Space Oddity (Moonage Daydream Mix)

V-2 Schneider

Sound And Vision (Moonage Daydream Mix)

A New Career In A New Town (Moonage Daydream Mix)

Word On A Wing (Moonage Daydream Excerpt)

“Heroes” (Live Moonage Daydream Edit)

D.J. (Moonage Daydream Mix)

Ashes To Ashes (Moonage Daydream Mix)

Move On (Moonage Daydream acappella Mix Edit)

Moss Garden (Moonage Daydream Edit)

Cygnet Committee/Lazarus (Moonage Daydream Mix)

Memory Of A Free Festival (Harmonium Edit)

Modern Love (Moonage Daydream Mix)

Let’s Dance (Live Moonage Daydream Edit)

The Mysteries (Moonage Daydream Mix)

Rock ‘n’ Roll Suicide (Live Moonage Daydream Edit)

Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix 2)

Word On A Wing (Moonage Daydream Mix)

Hallo Spaceboy (live Moonage Daydream Mix)

I Have Not Been To Oxford Town (Moonage Daydream acappella Mix Edit)

“Heroes»: IV. Sons Of The Silent Age (Excerpt) *

? (Moonage Daydream Mix Edit)

Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix Excerpt)

Memory Of A Free Festival (Moonage Daydream Mix Edit)

Starman

“You’re aware of a deeper existence…”

Changes

“Let me tell you one thing…”

“Well, you know what this has been an incredible pleasure…”

* Interpretado por la Bournemouth Symphony Orchestra dirigida por Marin Alsop.