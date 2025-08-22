Blixa Bargeld – Blixa Bargeld Sings David Bowie (Autoeditado)

Blixa siempre ha mostrado su admiración por el legado de David Bowie, y ahora es cuando el líder de los seminales Einstürzende Neubauten ha concretado esa pasión con este epé (se puede conseguir en formato físico) Blixa Bargeld Sings David Bowie (Autoeditado, 2025) que es una pequeña maravilla.

En el periodico danés Politiken entrevistaron a Bargeld en agosto de 2024. Entre otras consideraciones sobre su obra, comentaba que conoció a Bowie y a Iggy Pop en Berlín Occidental. Desmitificando bastante ese periplo berlinés del autor de Station To Station, él sentenciaba que Bowie recaló ahí porque era un sitio en el que no pasaba nada, y era eso exactamente lo que quería el Duque Blanco. Como eran casi vecinos, se encontraban bastante por la calle, y en más de una ocasión en un pub gay llamado Anderes Ufer, que estaba al lado de la residencia berlinesa de David Robert Jones. Ahí, en la fachada de la casa, se puede ver una placa conmemorativa en su honor.

Acompañado al piano por Nikko Weidemann – colaborador de Einstürzende Neubauten – este homenaje se abre con la versión en alemán de “Heroes”, esta vez bautizada como “Helden”. El piano dota al tema un toque cabaretero y revoltoso que encandila.

“Where Are We Now?” se incluía en The Next Day (2013), y era un tema en donde Bowie, desde la nostalgia del paso del tiempo, hacía un registro de sus recuerdos berlineses y de cómo había cambiado la ciudad. Lo hacía a través de una elegante tonada pop con pespuntes souleros, y Bargeld-Weidemann ralentizan el tema, con las notas de piano acompañando un fraseo sentido y rebosante de emoción contenida.

“Subterraneans” era el tema que cerraba la obra maestra Low (1977), y suena grave, turbia, espectral, y con la voz de Blixa procesada. Una impresionante oración con ecos a Nick Cave y los Bad Seeds más punkis.

Querrías que este tributo no acabara nunca, pero sí, siempre hay un final. Con“Lazarus” nos dejaba el Ziggy que soñamos alguna vez ser, y con respeto y subvirtiendo la narrativa, el alemán cierra el tema con una nota de gong. Se cierra el telón.

Escucha Blixa Bargeld – Blixa Bargeld Sings David Bowie

