Austra – Chin Up Buttercup (Domino)

Tras su disco Future Politics (2017) donde, a través de minimalismo, electropop y la influencia de corrientes como la IDM de los 90, Katie Stelmanis aka Austra, exponía su compromiso político y social, la formación viró a los terrenos tóxicos de las relaciones destructivas en un introspectivo HiRUDiN (2020) para desembocar en lo que es ahora su quinto álbum, Chin Up Buttercup (2025), donde la ruptura sentimental que atravesó hace unos años ha sido el detonante.

Entre la euforia de la liberación y la herida, la canadiense ha encontrado el tono adecuado para empujarnos a la pista de baile, transitando de la ira al humor y la burla, de la desesperación a la esperanza, de la negación a la aceptación y finalmente de la oscuridad a la luz y la esperanza. Para reflejar esa dicotomía y procesar su melancolía ha recurrido a la música dance europea, tal como hizo Romy (The xx) en su último disco, contrastando el drama amoroso con su anhelo por los ritmos bailables como herramienta de liberación.

El resultado es un disco que tiene como principal fuente el techno, el eurodance de los noventa, y como ella misma ha declarado, el Ray Of Light de Madonna donde William Orbit utilizó un Juno 106 y un Korg MS20, sintetizadores que han dado cohesión al sonido final de Austra junto con su co-productor Kieran Adams.

Con “Amnesia”, tras un sentido teclado, se abre paso la base synth-pop electrónica pegadiza que impulsa a la artista a bailar incluso en medio de su propio desorden. La voz se expande entre sintetizadores que parecen nubes atmosféricas, como si la ansiedad hubiera encontrado su modo de volar y huir. El sencillo principal y el más sincero, “Math Equation”, aprovecha su talento como productora de sintetizadores para crear un tema disco cuyo eje principal es el mantra repetitivo (“To be joined with you?”) que nos transporta a un clímax sonoro envolvente.

Destaca “Fallen Cloud”, uno de los temas más potentes del álbum, que transmite la euforia que se siente de fiesta, llevando al límite una progresión disco de sintetizadores y armonías dance con el ritmo asciende hasta estallar en un estribillo etéreo que se repite como eco de su pasado (“I can be the sky/You’re in the east (take me with you)/Fallen cloud”). En “Blindsided”, el sintetizador reproduce las pulsaciones del corazón en calma, anhelando la paz mental y asumiendo los errores del pasado (“I couldn’t read your mind in time/I wish you’d opened up and let me in”) para luego en “Think twice” una vez superado el trance, transformar la herida en burla juguetona y fiesta pop (“Did you not think twice? / Oh, whoops! / Whoopsies!” ) a través de una carcajada que ya no reclama explicaciones. Ahora el humor se convierte en herramienta de poder, con la que la artista se permite mofarse de lo que antes le dolía, dejándose llevar por el ritmo para seguir adelante sin mirar atrás.

El momento más maximalista del álbum llega con los seis minutos de subidón de “The Hopefulness of Dawn” que comienza con una secuencia etérea de voces cargadas de reverb, para dar paso a la euforia dance al más puro estilo de Ibiza para expresar la esperanza y un resplandor de luz (“I see color in the sky// It’s brighter now, than you and I/ And with caution I move slowly on/Towards the hopefulness of dawn”). El cierre llega con la emotiva “Good riddance”, donde la serenidad y la madurez emocional se imponen sobre el dramatismo expresivo al que ha recurrido antes Stelmanis (“I finally feel at peace / Protected by my family”) a través de una atmósfera dance-pop.

Austra demuestra que el dolor no siempre se libera desde la oscuridad y la depresión, sino que es mucho más sano y constructivo hacerlo a través de la energía del baile y del humor. Frente al esfuerzo de mostrar versiones filtradas de vidas “perfectas” en redes, su propuesta reivindica la honestidad valiéndose para su reconstrucción de la euforia y alegría de vivir que nos ha ofrecido la música dance europea desde el deep house de letras melancólicas de Everything but the Girl al synthpop de clásicos como The Soft Cell o The Human League.

