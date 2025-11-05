Lo último:
Austra
Noticia

Austra girará con su Chin Up Buttercup la próxima primavera

Álvaro de Benito

Tras varios años sin visitar España, Austra, el proyecto de Katie Stelmanis, aterrizará en nuestro país la próxima primavera para presentar su próximo álbum Chin Up Buttercup, cuya publicación está prevista para este mes de noviembre.

La canadiense aterrizará su propuesta de electrónica y pop de tintes oscuros en dos fechas confirmadas, hasta el momento. El primero de los conciertos tendrá lugar el 28 de febrero en Madrid, en la sala Villanos (entradas aquí), mientras que un día después, el 1 de marzo, será Barcelona, en La Nau (entradas aquí).

