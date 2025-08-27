Austra tendrá nuevo disco en noviembre

Austra, el proyecto de la canadiense Katie Stelmanis, anuncia su nuevo álbum, Chin Up Buttercup, que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre a través de Domino.

La artista, una música de formación clásica y devota de la ópera con cuatro álbumes anteriores y un premio Canadian Screen Award en su haber, lleva años cantando arias dramáticas sobre la tragedia. ¿Su secreto? En realidad, no sabía lo que se sentía al sufrir una devastación.

Solo lo experimentó fuera del escenario a principios de 2020, cuando su pareja de toda la vida le soltó una bomba. «Me pilló completamente por sorpresa… La persona a la que amaba se despertó un día, me dijo que no era feliz y, básicamente, nunca volví a verla». Confiesa que se sintió muy en desacuerdo con el mundo, como si nada tuviera sentido. El nombre del álbum hace referencia a la presión social de poner una sonrisa y seguir adelante.

Esto se filtra en su nuevo disco coproducido por ella junto al coproductor Kieran Adams inspirado en el sonido eurodance del emblemático álbum Ray of Light de Madonna.

Ya conocemos su primer sencillo, «Math Equation», una canción pegadiza marca de la casa que viene acompañada por un vídeo dirigido por Trevor Blumas.