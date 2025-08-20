Bar Italia anuncian nuevo disco para octubre

Bar Italia han ido compartiendo canciones los últimos meses, como esa reciente «Cowbella», un tema sucio, crudo y sexy que llegaba acompañado por un video un tanto caótico bañado en colores neón.

La banda británica confirma ahora que formará parte de su nuevo disco, Some Like It Hot, que toma su nombre de la célebre película de Billy Wilder de 1959 protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. La elección no parece casual: el filme, vibrante y desbordante de humor, sexo y aventura, funciona como un espejo del espíritu que el trío londinense —Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi y Sam Fenton— proyecta en este trabajo.

El álbum, que verá la luz el 17 de octubre bajo el sello Matador / Popstock, se sumerge en un territorio sonoro donde conviven el rock enérgico, el folk-pop espectral, baladas desbordadas de alcohol y pasajes luminosos que irrumpen con sigilo, configurando un caleidoscopio de emociones donde se entrelazan romance, misterio, autodescubrimiento y éxtasis.

Junto con el anuncio llega un nuevo tema, «Fundraiser», en la que demuestran su versatilidad con golpe directo de energía y ganchos irresistibles y un vídeo protagonizado por el actor Matt King.

Escucha ‘Fundraiser’ de Bar Italia

Toma nota de las fechas de Bar Italia:

JUEVES 23 DE OCTUBRE – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

VIERNES 24 DE OCTUBRE – MADRID (SALA MON)

Las entradas estarán a la venta en Fever a un precio de 23€ más gastos de distribución.