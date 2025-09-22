Bar Italia comparten la acelerada ‘Rooster’

Como te venimos contando, Bar Italia tendrán nuevo disco el próximo 17 de octubre. Some Like It Hot, que toma su nombre de la célebre película de Billy Wilder de 1959 protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. La elección no parece casual: el filme, vibrante y desbordante de humor, sexo y aventura, funciona como un espejo del espíritu que el trío londinense —Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi y Sam Fenton— proyecta en este trabajo.

El trío londinense comparte «Rooster», nuevo single que llega junto a un videoclip dirigido por Simon Mercer que sirve como último anticipo de un álbum del que ya conocemos los singles «Cowbella» y «Fundraiser».

«Rooster» oscila entre un ritmo sinuoso y los siniestros ataques de guitarra, que como el resto del nuevo álbum estará entre el himno y el desenfreno.

Escucha ‘Rooster’ de Bar Italia

Próximos conciertos de Bar Italia:

JUEVES 23 DE OCTUBRE – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

VIERNES 24 DE OCTUBRE – MADRID (SALA MON)

Las entradas están a la venta en Fever a un precio de 23€ más gastos de distribución.