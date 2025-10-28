Bar Italia + CLAUTHEWITCH (Sala Mon) Madrid 28/10/25

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El pasado viernes 24 de octubre, de la mano de Primavera Tours asistimos a la parada de los londinenses Bar Italia por la capital, en la Sala Mon. Un tour que había arrancado tan sólo tres fechas atrás, en su ciudad natal y que llega a la vez que su nuevo álbum, Some Like It Hot.

Llegamos a tiempo para conocer un poco del proyecto de Claudia Noite, en banda como CLAUTHEWITCH, la banda elegida para telonearles tanto en Madrid como en Lisboa — y esto es información exclusiva que obtuvimos al poder hablar un rato con Claudia tras los shows, pues la fecha ni siquiera estaba anunciada. Apenas tienen un año de trayectoria, y ya han conseguido tocar fuera de Portugal, su país de origen. Nos comentó las dificultades que tuvieron para llegar hasta la sala como banda pequeña, y tan sólo podemos decir que mereció la pena, pues arrasaron la Mon con muchísima energía.

En CLAUTHEWITCH, se explora un grunge de lo más ruidoso, con toques incluso alcanzando el hardcore, que se mezclan con la dulce voz de Claudia, que afina cada nota y suaviza la mezcla de ruido que generan sus compañeros — un ruido de campeonato, muy bien orquestado. Por una parte, vimos un guitarrista acompañado de un sintetizador “hazlo-tú-mismo” con cantidad de ajustes. Ruido, ruido y más ruido, mezclado con ese toque mono de las voces y las melodías de sus canciones. Un popurrí que sin duda nos sorprendió bastante. Tan devotos al ruido que el otro guitarrista decidió aporrear su guitarra de todas las formas posibles al terminar el concierto, generando ruido por toda la sala.

Bar Italia se forman en Londres, y publican su primer álbum, Quarrel, en 2021. En tan sólo cuatro años, ya han lanzando cuatro discos. El trío formado por la italiana Nina y los británicos Sam y Jezmi — con el apoyo de Liam a los platos y Mathilde al bajo — consiguen crear una performance única sobre el escenario. Apenas se dirigen al público con palabras, y todo lo transmiten a través de sus canciones, sumadas a los bailes tan particulares y reconocibles de su vocalista. Todos cantan en casi todas las canciones, y resulta hipnotizante ver cómo se pasan la pelota uno a otro, y cómo Nina espera bailando los momentos en los que sus compañeros cantan. Unas luces blancas fueron las únicas que iluminaron la sala durante todo el concierto, y eso que pidieron en un momento que se añadieran luces para iluminar al público, aunque no se notó demasiado.

Some Like It Hot sonó íntegramente sobre la Mon. Ni un tema se dejó fuera. Se tocó más o menos en orden, exceptuando algunos singles que sonaron algo más tarde, intercaladas con canciones de otros discos. Se revisitaron tres temas de The Twits y tres de Tracey Denim, ambos de 2023. De hecho, los dos temas que más levantaron al público fueron precisamente de este último álbum: «Nurse!» y «Punkt», que sonaron seguidas. Pudimos escuchar también un tema del EP The Tw*ts, que salió unos meses después como continuación de The Twits: «Sarcoustica».

Tras la triada «Eyepatch», «omni shambles» y «rooster» — todas del último disco —, el grupo se despedía del escenario sin siquiera hacer amagos de despedidas. Volvieron poco después para tocar tres temas más: el homónimo del LP, «changer» (de Tracey Denim) y «Cowbella», single que también tuvo bastante éxito con su publicación a principios del verano y cerró por todo lo alto una noche de lo más impactante.

Fotos Bar Italia + CLAUTHEWITCH: Amanda D. Marcos