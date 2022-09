Bauhaus cancelan su gira, Peter Murphy entra en rehabilitación

Bauhaus siguen en la carretera (aquí tienes nuestra reciente crónica de su participación en EDP VILAR DE MOUROS) y la próxima semana arrancaban gira en EEUU, pero esas fechas han sido canceladas. El motivo, su cantante Peter Murphy ingresa en rehabilitación.

Así lo ha confirmado la banda en un comunicado de prensa:

«Lamentamos profundamente que las actuaciones de la Bauhaus en América del Norte hayan sido canceladas por el resto del año.

Después de una serie de espectáculos de reunión aclamados por la crítica en todos los continentes, Peter Murphy ingresará a un centro de rehabilitación para atender su salud y bienestar.

Póngase en contacto con su punto de compra con respecto a los reembolsos de entradas».

Bauhaus nos sorprenden el pasado mes de marzo compartiendo su primera canción en 14 años, «Drink The New Wine». Grabada durante la pandemia, la formación realizó la técnica surrealista del «cadáver exquisito» (algo que ya habían usado en el pasado), con cada miembro creando una sección sin ver lo que habían hecho los demás. La banda estableció algunas reglas adicionales: a cada componente se le dio solo un minuto para llenar, y solo ocho pistas para establecer los instrumentos y las voces que quisieran; y también se asignaron 60 segundos compartidos para crear la parte final entre todos.

Como dice la banda: «El único vínculo común es un ritmo pregrabado cortesía de Kevin. La reproducción final llegó como una revelación sincrónica».

Escucha ‘Drink The New Wine’ de Bauhaus

Fechas canceladas de Bauhaus:

Sept. 6 – History (Toronto, ON)

Sept. 8 – Kings Theatre (New York, NY)

Sept. 9 – Kings Theatre (New York, NY)

Sept. 10 – The Met (Philadelphia, PA)

Sept. 12 – Anthem (Washington, DC)

Sept. 13 – MGM Music Hall (Boston, MA)

Sept. 14 – College Street Music Hall (New Haven, CT)

Sept. 16 – Masonic Theater (Detroit, MI)

Sept. 17 – Riot Fest (Chicago, IL)

Sept. 18 – Palace Theatre (Minneapolis, MN)

Sept. 20 – Southside Ballroom (Dallas, TX)

Sept. 21 – 713 Music Hall (Houston, TX)

Sept. 23 – Tabernacle (Atlanta, GA)

Sept. 26 – The Mission Ballroom (Denver, CO)

Sept. 29 – Greek Theatre (Los Angeles, CA)