Belle and Sebastian comparten su Tiny Desk Concert

Belle and Sebastian pasaban hace poco por Las Noches del Botánico, donde echaban la vista atrás y presentaban las canciones del recién publicado A Bit Of Previous (Matador), su primer LP como tal en siete años.

La banda escocesa liderada por Stuart Murdoch comparten estos días su sesión para los Tiny Desk Concert, sesiones de la radio pública norteamericana NPR por las que han pasado un buen número de artistas.

Además de traer temas de su último trabajo, terminaron la actuación con «Judy and the Dream of Horses» de If You’re Feeling Sinister, un álbum que acaba de celebrar su 25 aniversario

Estas fueron las canciones interpretadas:

«Unnecessary Drama»

«Working Boy in New York City»

«Reclaim the Night»

«Judy and the Dream of Horses»

Disfruta del Tiny Desk Concert de Belle and Sebastian