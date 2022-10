Viajar… ese placer tan increíble. En el programa de hoy viajamos hasta Berlín para comprar un disco llamado «UGLY AMERICAN OVERKILL», editado en 1991 por Amphetamine Reptile Records en EEUU y por Glitterhouse Records en Alemania.

Suenan:

God Bullies – Let’s Go To Hell

Helmet – Make Room

Surgery – Bronto

Tar – Bad Box

The Thrown Ups – Stockboy, Superhero