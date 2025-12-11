Bilbao BBK Live anuncia a Robbie Williams, Lily Allen, IDLES y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Bilbao BBK Live celebrará su 20 aniversario los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 con una edición que prometen histórica en su ya histórico recinto de Kobetamendi.

El festival ha anunciado un primer avance de cartel que reúne a grandes referentes internacionales como Robbie Williams, David Byrne, Lily Allen, IDLES, Interpol, Charlotte de Witte y Richie Hawtin, junto a propuestas de culto y retorno como Alabama Shakes o Soulwax.

La programación combina figuras consolidada con artistas que están redefiniendo distintas escenas musicales. Entre ellos destacan Belle and Sebastian, CMAT, Paris Paloma, Nu Genea live, ZAZ, Fatoumata Diawara y Thee Sacred Souls, además de proyectos emergentes como Horsegirl, Mind Enterprises o Folk Bitch Trio.

El avance también incorpora supergrupos y colaboraciones inéditas como Tomora, el proyecto conjunto de Tom Rowlands y AURORA. El compromiso con el talento nacional viene representado por artistas como Dani Fernández, Belén Aguilera, La M.O.D.A., Xoel López, Ralphie Choo, Bb trickz, Juicy BAE, AMORE, Yerai Cortés, Queralt Lahoz, Depresión Sonora y Las Petunias.

Como cada año, la presencia de artistas locales está garantizada. En 2026 actuarán Sara Zozaya, Aimarz, Marte Lasarte, GAR o Suave, entre otros

Entradas para Bilbao BBK Live

Bono preventa exclusiva asistentes: 145€ + gastos

Bono Fan: 149€ + gastos

Bono venta general: 160€ + gastos

Bono Cuadrilla: 133€ + gastos (por la compra de 5 bonos, se reciben 6)

Bono Gaztea: 120€ + gastos (para menores de 24 años, imprescindible presentar DNI en acceso al festival)

Camping 4 noches: 38€ + gastos

Acceso gratuito para menores de 11 años (previa cumplimentación de formulario)

Venta en bilbaobbklive.com y Fever Up