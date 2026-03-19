Bilbao BBK Live cierra cartel con FKA twigs y desvela su distribución por días

El Bilbao BBK Live 2026 ha completado su cartel con la incorporación de FKA twigs y ha desvelado la distribución por días del que será su 20 aniversario.

El festival, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi, reunirá a más de 80 artistas en un enclave que, durante dos décadas, ha consolidado su identidad como punto de encuentro entre música, naturaleza y ciudad.

La jornada inaugural del jueves 9 estará encabezada por Calvin Harris, acompañado por nombres destacados como David Byrne y la propia FKA twigs, presentando sus recientes Eusexua y Eusexua Afterglow. El viernes 10 tomará el relevo Robbie Williams con su “Long 90’s Tour”, en una jornada que también contará con Alabama Shakes, Belle and Sebastian o Soulwax. El cierre del sábado 11 reunirá a figuras como Dellafuente, IDLES, Lily Allen, Interpol y Charlotte de Witte.

Más allá de los escenarios principales, el festival refuerza su propuesta experiencial con espacios como Basoa, centrado en la electrónica inmersiva en plena naturaleza; Lasai, orientado a una escucha más pausada e introspectiva; y Gorria, que traslada el pulso del club al formato festival.

Así queda el cartel por días de Bilbao BBK Live 2026

Entradas y abonos del Bilbao BBK Live 2026

Las entradas de día están ya disponibles a precio promocional hasta el martes 24 de marzo a las

11:00 y los bonos continúan a la venta en la web del festival.

Bono promo: 180€ + gastosBono + camping: 218€ + gastos

Bono Cuadrilla (por la compra de 5 bonos, se reciben 6): 150€ + gastos

Entradas de día: 65€ + gastos hasta el martes 24 a las 11:00

Acceso gratuito para menores de 11 años (previa cumplimentación de formulario)

Venta en bilbaobbklive.com y Fever Up