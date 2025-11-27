Black Box Recorder vuelven 17 años después de ser impulsados por Billie Eilish

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Black Box Recorder volverán a los escenarios el 22 de mayo de 2026 en el London Palladium, su primer concierto en nada menos que 17 años. El renovado interés por la banda, formada por Luke Haines (del que hoy reseñamos Freaks! Out), John Moore y Sarah Nixey, se disparó después de que Billie Eilish compartiera en 2023 su single «Child Psychology».

Desde entonces, sus oyentes mensuales y reproducciones en streaming se han multiplicado y la banda ahora tiene casi 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y 100 millones de transmisiones, impulsando este retorno que el grupo define como un gesto de “vindicación, redención y celebración”.

Formados en 1997 y concebidos inicialmente como un proyecto de arte/ruido, Black Box Recorder consolidaron su estilo con el genial England Made Me (1998), un retrato mordaz del Reino Unido al inicio del gobierno de Tony Blair. Le siguieron The Facts of Life (2000), que les llevó a las listas de éxitos y Passionoia (2003), su último álbum antes de desaparecer de la escena tras un concierto en 2009.

Las entradas para su concierto del 22 de mayo se pondrán a la venta en preventa el 3 de diciembre y en venta general el 5 de diciembre.